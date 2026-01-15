¡ÖÀ¤³¦¤Ç1¤Ä¤·¤«¡Ä¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×J2ÉÙ»³¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈäÏª
¡¡J2¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï20Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤È2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÉÙ»³¸©¤òÁÏ¶ÈÃÏ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉÙ»³¤òÇØÉé¤¨¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÎ©»³Ï¢Êö¡×¤ò¥«¥¿¡¼¥ì¥Ö¥ë¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ì¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢»°¤Ä¤ÎÀÄ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¼¤¤¿§Ä´¡£¶»¸µ¤òÁö¤ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ÎÎÇÀþ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Ð¡¢ÍºÂç¤ÊÎ©»³¤¬¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀÄ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¼º¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÇÛ¿§¤Î½ç¤òÊÑ¤¨¡¢¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡ØÉÙ»³¤ÎÀÄ¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤ó¤ÊÃÏ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÉÙ»³¤Î¾ÝÄ§¿§¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Áª¼ê¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÙ»³¡È¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@katallertoyama)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸ÄÀÅª¡×¡ÖÀ÷¤áÊª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¤Ç°ìÈÖ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥¿¡¼¥ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥æ¥Ë¤â¡£¥¯¥é¥Ö¤â¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@katallertoyama)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸ÄÀÅª¡×¡ÖÀ÷¤áÊª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¤Ç°ìÈÖ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥¿¡¼¥ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥æ¥Ë¤â¡£¥¯¥é¥Ö¤â¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
/— ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³ (@katallertoyama) December 20, 2025
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°&2026/27¥·¡¼¥º¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¡À
¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê!¤½¤·¤Æ¼õÉÕ¤â!!
Âè1ÃÆ¼õÉÕ
2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)18»þ¡Á25Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://t.co/MKCcFEVGcx
¢£CONCEPT¡ÖÉÙ»³¤òÇØÉé¤¨¡£¡×¡Ä pic.twitter.com/IlSaLQZI2E