¡Öµï»Ä¤ê¼ø¶È¡×¤Ï2¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë½Î¹Ö»Õ


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Îº´ÁÒ¿¿Èþ¡¦42ºÐ¡£Ì¼¤Î¾®½Õ¤¬¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥·¥Õ¥È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÇÀº°ìÇÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¾®½Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¿¿Èþ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¾®½Õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È½ÎÄ¹¤Ï¡¢¾®½Õ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉûÃ´Ç¤¡¦¿¹ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¾®½Õ¤Ï½Î¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤ËÄÌ¤¤¡¢³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¿¿Èþ¤¬¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÌðÀè¡¢¾®½Õ¤«¤é¶Ã¤­¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¼«Âð¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¿¿Èþ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¡½¡½¡£

½ý¤Ä¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ËÂç¿Í¤¬¤Ä¤±¹þ¤à¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤ÎÉÝ¤µ¤òÉÁ¤¯¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¤ò12²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè11²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÃø¡¿¤Î¤àµÈ¡¢´Æ½¤¡¿ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µÞ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í


¤¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¡©


Ã¯¤«¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ä


¼ä¤·¤¤¤±¤É»ä¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é


¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Í


»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡ª


Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦


Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ä


Ãø¡á¤Î¤àµÈ¡¢ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡¿¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù