¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢¡¢º£´üºÇ½ª¤Ï4¡ó¸º±×¡¢¼Â¼ÁÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ <4250> [Ê¡¾Ú£Ñ] ¤¬1·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ3.0ÇÜ¤Î8100Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯11·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ3.7¡ó¸º¤Î7800Ëü±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï18±ß¤È¤·¡¢11·î30Æü³äÅö¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼ÁÇÛÅö¤Ï2.9¡óÁýÇÛ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ42.9¡ó¸º¤Î1200Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.9¡ó¢ª5.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
