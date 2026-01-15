¥Æ¥é¥×¥íー¥Ö¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿Á°´üÇÛÅö¤Ï110±ß¼Â»Ü
¡¡¥Æ¥é¥×¥íー¥Ö <6627> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25Ç¯12·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤Ï110±ß(Á°¤Î´ü¤Ï110±ß)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Íø±×ÇÛÅö¤ò´Þ¤à³ô¼ç´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤äºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î·òÁ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ý±×¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢ÇÛÅö¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¡Ê¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¡Ë¤Î30¡óÄøÅÙ¤Î³Û¤ò´ð½à¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯Åù¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµÇÛÅöÊý¿Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·µÚ¤Ó2026Ç¯12·î´ü¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ·×²èÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±³ôÅö¤¿¤ê110±ß00Á¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¾êÍ¾¶â¤ÎÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯£²·îÃæ½Ü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¼èÄùÌò²ñ·èµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯£³·î²¼½Ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
