ÅìµþGB¤¬¡Ö¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥ÊーDAY¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè12Àá¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀá¤Ï¡¢ÅìµþGB¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë£í£ó£è³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¶¨ÎÏ¡§¥È¥ì¥ó¥Àー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ½£°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥ÊーDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢ÅìµþGB¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡Ú¸ø¼°¡Û¤È¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥Êー¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¥é¥Ö¥é¥¤¥Êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¡¢3Ì¾¤ËÅöÆü¤ÎÅìµþGB ¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é23¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅöÁªÈ¯É½¤Ï30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÅöÁªÎ¨UP¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£