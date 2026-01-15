¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡Û²Ö±à¡¢¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤ÏËÜ¿¦SO¤ÇÀèÈ¯¡¡Á°½µ¤ÏFB¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¤Ï¡¢17Æü¤Ë¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ÇÂçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£15Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á°½µ¤ÎÆüÌîÀï¤ÏFB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¤¬ËÜ¿¦¤ÎSO¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10ÈÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡ÊÀè½µ¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¸å¤í¤«¤éÁ´¤Æ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ë¸«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£10ÈÖ¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²æ¡¹¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤±¡×
¡¡º£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿©¤ÙÊª¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¿Í¡¹¤â¿ÆÀÚ¤ÇºÊ¤â¼«Ê¬¤âÂçºå¤òÀ¨¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¾Æ¤Æù¤¬1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡£º£½µ¤Ï2²ó¿©¤Ù¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£»ÊÎáÅã¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Þ¤¨·â¤Ä½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ºë¶Ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿PRÊ¿ÌîæÆÊ¿¡Ê32¡Ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ËÆþ¤ê¡¢²Ö±à¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçºå¤ÎÂÐ·è¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£