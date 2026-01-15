¾¡Ëó½£ÏÂ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÈË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ÇàÄÁ»ö·ïá¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ø¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤Ø
¥¿¥ì¥ó¥È¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤ÈÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡ÈÄÁ»ö·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À25¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤òÁí½¸ÊÔ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¡Ëó¤¬½Ð±é¤·¤¿9·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¾¡Ëó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¡Ëó°ì²È¤ÈÏÂÅÄ¤¬°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥·¡¼¥×¥¹¥¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUGG¡Ê¥¢¥°¡Ë¡×¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Å¹¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤¬½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç5Ê¬ÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡Ëó°ì²È¤¬Àè¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10Ê¬²á¤®¤Æ¤â20Ê¬²á¤®¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Ë¸«¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡ÊÏÂÅÄ¤¬¡ËÍè¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤È¡¢ÏÂÅÄ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖUGG¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Ê¤¼¤«³¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÏÂÅÄ¤Ï±¿Å¾¼ê¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ä¤¬¤Æ¡ÖÅþÃå¤·¤¿¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÂÅÄ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖUGG¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥°¡¼ÆÚ¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡È¥¢¥°¡¼¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó²°¤À¤Ã¤¿¡×¤È±¿Å¾¼ê¤Î´ª°ã¤¤¤¬È½ÌÀ¡£
¾¡Ëó¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡Ä¡£¡ØUGG¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÏÂÅÄ¤Î¡Ë¸«¤¿ÌÜ¥Ç¥«¥¤¤·¡¢Ê¢¸º¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¡£Ê¢¸º¤é¤·¤Æ¤ë¥ª¥ä¥¸¤¬¾è¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£