¥¿¥¤¾¯½÷¸Û¤¤Æþ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¤«¡¢½÷¤ò»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ£±£²ºÐ¤Î¾¯½÷¡Ê£±£³¡Ë¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£±£µÆü¡¢¾¯½÷¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñÀÒ¤ÇÎýÇÏ¶è¡¢Æ±Å¹¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î½÷¡Ê£³£¸¡Ë¤ò»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¡Ê°ü¹Ô¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤Ï£±£´Æü¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¡¢Æ±Å¹½¾¶È°÷¤ÎÊç½¸¤äºÎÍÑ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ä£¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ò²ð¤·¤Æ¾¯½÷¤ò¸Û¤¤Æþ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÆ±Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê£µ£²¡Ë¡Ê»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯£¶·î£³£°Æü¡¢¾¯½÷¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò½½Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ±Å¹¤ÇÃËÀµÒ¤òÁê¼ê¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤Ë¡Ö¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¿¥¤¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£±·îº¢¤«¤éÆ±Å¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢£²£´Ç¯£µ·îº¢¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¡£¥¿¥¤¿Í¸þ¤±¤Î£Ó£Î£Ó¤äÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¿¥¤¿Í½÷À¤é£³£°¡Á£´£°¿Í¤òºÙÌîÈï¹ð¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¯½÷¤ÏºòÇ¯£¶·î£²£·Æü¡¢Ã»´üÂÚºß¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÊì¿Æ¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÍèÆü¤·¡¢Ìó£·£°¿Í¤ÎÃËÀµÒ¤òÁê¼ê¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÆ±£±£²·î£²£³Æü¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ë¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¾¯½÷¤ÏÆ±£²£¶Æü¡¢¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ïº£·î£±£´Æü¡¢½÷¤¬¸½ºß·Ð±Ä¤¹¤ëËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶¤ÎÊÌ¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤òÁÜº÷¡£²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¡¢¾¯½÷¤¬Ê¸µþ¶è¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
