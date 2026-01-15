ÊÆ¹âµéÉ´²ßÅ¹¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¡¡Æ±¶ÈÇã¼ý¤«¤é1Ç¯
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹âµéÉ´²ßÅ¹¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥Õ¥¹¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬13ÆüÃÙ¤¯¡¢Ï¢Ë®ÇË»ºË¡Âè11¾ò¡Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯¤ËÆ±¶È¤Î¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹¤òÇã¼ý¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ë¡¼¥Þ¥ó¤È¤Î¹çÊ»°ÊÁ°¤«¤éÉÔ°ÂÄê¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¹çÊ»¤·¤Æ¤âµð³Û¤ÎÉéºÄ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹çÊ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÏÂç·¿É´²ßÅ¹¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÏ·ÊÞ¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥·¡¼¥º¤Ï24Ç¯¤Ë¿ôÉ´Å¹ÊÞ¤òÊÄº¿¤·¡¢¥í¡¼¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï20Ç¯¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¡Ê¤Ï¤¿¤ó¡Ë¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë¹âµéÉÊ»Ô¾ì¤Ë¸¸ÌÇ¤·¡¢ÄãÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹âµéÉÊ¤Î¹ØÆþ¤òÂ³¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÎÃæ´Ö¶È¼Ô¤ò¾Ê¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Æ²ñ¼ÒHBC¤¬24Ç¯¤Ë¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹¤ò26²¯5000Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó4200²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¹âµéÉÊ¶È³¦¤ÎµðÂç´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¤Æ¸Ä¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é°ìÄê¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥³¥¹¥È°µ½Ì¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¸ÜµÒ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈÎÇä¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈÎÇä¶È¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤¬°²½¤·¡¢ÇË»º¿½ÀÁ¤Î¿ô¥«·îÁ°¤«¤é·Ð±ÄÇËÃ¾¤Î·üÇ°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Çä¤ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹»á¤Ï14Æü¡¢¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥á¥â¤Ç¡¢ÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹¤ÎÇã¼ý¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ð±ÄÇËÃ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ë·ëËö¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡ÖÍ£°ìËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼è°ú´°Î»¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦ÇËÃ¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¿¿¼Â¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¼«¤é¤òÉÔ°ÂÄê¤ÊºâÀ¯¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¸½¶âÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µë¸µ¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ê¡¢ºß¸ËÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÎ¥¤ì¤È¡¢¼ý±×¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ÎµÞÍî¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê°½Û´Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤Ï»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤À¡×