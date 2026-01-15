¥ê¥³¡¼¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¡ÖGR IV Monochrome¡×Àµ¼°È¯É½¡¡¼ÂÇä28Ëü±ß
¥ê¥³¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï1·î15Æü¡¢GR¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÀìÍÑµ¡¡ÖRICOH GR IV Monochrome¡×¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÀìÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥ì¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢ÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¿¼¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Í½ÁÛ¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï28Ëü±ßÁ°¸å¡£¥ê¥³¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤äGR SPACE TOKYO ¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£
¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤Î¡ÖGR IV Monochrome¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÀµ¼°È¯É½¤Ë¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï28Ëü±ß¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê³ä¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À
µæ¶Ë¤Î¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿GR¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡£½¾Íè¤ÎGR¤È°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Í¸úÌó2574Ëü²èÁÇ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÀìÍÑCMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¥í¡¼¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£1¤Ä1¤Ä¤Î²èÁÇ¤¬Èï¼ÌÂÎ¤Îµ±ÅÙ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸÷¤Î¾ðÊó¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç³¬Ä´Ë¤«¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÉÁ¼Ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¹â´¶ÅÙ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î³¾õ´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëºîÉÊºî¤ê¤â²ÄÇ½¡£
GR¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÙÉô¤ÎÅÉÁõ¤Î»Å¾å¤²¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ë¿Í¤¬¸«¤ì¤Ð¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤À¡ª¡×¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
ÇØÌÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õµ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¾åÉô¤ÎÅÅ¸»LED¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇò¿§LED¤È¤·¤¿
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇON/OFF²ÄÇ½¤ÊÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¡£ÀÖ¿§¤ÎÇÈÄ¹¤Î¸÷¤Î¤ß¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤ÆÇò¤¤±À¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤¤Èï¼ÌÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉÁ¼Ì¤¬²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÀìÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥àÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤òÅý°ì¤·¤ÆÇò¹õ¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¤Î³°Áõ¤ä¥ì¥ê¡¼¥º¥Ü¥¿¥ó¡¢¥ê¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¼ê¿¨¤ê¤ÇÆÃÊÌ¤ÊGR¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£Á°ÌÌ¤ÎGR¥í¥´¤Ë¤Ï¡¢³°Áõ¤ÎÅÉÁõ¤È¸÷Âô´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¥»¥ß¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤ÏmicroSD¤ËÂÐ±þ¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï109.4¡ß61.1¡ß32.7mm¡¢½Å¤µ¤Ï262g¡Ê¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Þ¤à¡Ë¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Í½ÁÛ¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï28Ëü±ßÁ°¸å¡£¥ê¥³¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤äGR SPACE TOKYO ¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£
