¥´¥¸¥é¡õ¥³¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÈµðÂç¡É¤Ê¶¼°Ò¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë¡½¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Âè2ÃÆ¡õ¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡¥´¥¸¥é½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊApple TV¡Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ¤È¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ª¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ
¡¡Ç÷ÎÏ¤âÂ¸ºß´¶¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥´¥¸¥é¤È¡¢µðÂç¤Ê²øÊª¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±Ç²è¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦Ì¤³ÎÇ§À¸ÊªÆÃÌ³µ¡´Ø¡Ö¥â¥Ê¡¼¥¯¡×¤ËÇ÷¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥â¥Ê¡¼¥¯¡×¤È¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¤Ê¤É¤ÎµðÂçÀ¸Êª¤òÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿ÈëÌ©ÁÈ¿¥¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¤³«¤ÎÃÏ¤ÇÄ´ºº¤ä¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤Ê²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏµå¤ÎÊü¼ÍÀþ¤òÎÈ¤ËÀ¸¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÏµå¤Î³Ë¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥â¥Ê¡¼¥¯¤Ï¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î¸¦µæ¤òËÜ³Ê²½¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¤³¤½¤¬²øÊª¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡È¸°¡É¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥´¥¸¥é½±Íè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥±¥¤¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ÛÊì·»Äï¤Î¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡ÊÅÏÉôÏ¡¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ºí©¤·¤¿Éã¤Î¹ÔÊý¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê³Ý¤«¤ê¤ò¤¿¤É¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤ÆÈëÌ©ÁÈ¿¥¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î±Æ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î²áµî¤È±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Î¸°¤ò°®¤ë¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦Âçº´¡Ê¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¡£¥·¥ç¥¦¤«¤é¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¤ÎÁÄÊì¤È¼ã¤Æü¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÁÄÊì¤È¥â¥Ê¡¼¥¯¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î³Ë¿´¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤¿¤Á¤Î¶¼°Ò¤¬Èà¤é¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¤«¤éñññðÅç¤Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î²¦¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤¬ÂçÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢³¤¤Î¿ÀÏÃ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥¿¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëº£¡¢¿ÍÎà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤º®Íð¤È¶¼°Ò¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤ÏÌ¤Æ§¤Î¥«¥ª¥¹¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬½Ð±é¤·¿Æ»Ò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤ä¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÏÉôÏ¡¤¬Â³Åê¡£¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥·¡¼¡¦¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤ä»³ËÜ¿¿Íý¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Ê¿³ÙÂç¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Ã¥É¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥Õ¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Æ¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥«¥ß¥í¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¦¥Ð¥í¥ó¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Apple TV¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢Apple TV¤Ë¤Æ2·î27Æü¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡ÊÁ´10¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ë¡£½éÆü¤ËÂè1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇÛ¿®¡¢¤½¤Î¸åËè½µ¶âÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ª¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ
¡¡Ç÷ÎÏ¤âÂ¸ºß´¶¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥´¥¸¥é¤È¡¢µðÂç¤Ê²øÊª¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±Ç²è¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦Ì¤³ÎÇ§À¸ÊªÆÃÌ³µ¡´Ø¡Ö¥â¥Ê¡¼¥¯¡×¤ËÇ÷¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥´¥¸¥é½±Íè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥±¥¤¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ÛÊì·»Äï¤Î¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡ÊÅÏÉôÏ¡¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ºí©¤·¤¿Éã¤Î¹ÔÊý¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê³Ý¤«¤ê¤ò¤¿¤É¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤ÆÈëÌ©ÁÈ¿¥¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î±Æ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î²áµî¤È±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Î¸°¤ò°®¤ë¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦Âçº´¡Ê¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¡£¥·¥ç¥¦¤«¤é¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¤ÎÁÄÊì¤È¼ã¤Æü¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÁÄÊì¤È¥â¥Ê¡¼¥¯¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î³Ë¿´¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤¿¤Á¤Î¶¼°Ò¤¬Èà¤é¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¤«¤éñññðÅç¤Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î²¦¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤¬ÂçÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢³¤¤Î¿ÀÏÃ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥¿¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëº£¡¢¿ÍÎà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤º®Íð¤È¶¼°Ò¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤ÏÌ¤Æ§¤Î¥«¥ª¥¹¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬½Ð±é¤·¿Æ»Ò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤ä¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÏÉôÏ¡¤¬Â³Åê¡£¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥·¡¼¡¦¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤ä»³ËÜ¿¿Íý¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Ê¿³ÙÂç¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Ã¥É¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥Õ¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Æ¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥«¥ß¥í¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¦¥Ð¥í¥ó¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Apple TV¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢Apple TV¤Ë¤Æ2·î27Æü¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡ÊÁ´10¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ë¡£½éÆü¤ËÂè1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇÛ¿®¡¢¤½¤Î¸åËè½µ¶âÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£