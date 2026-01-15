67ºÐ¡¢ÇÐÍ¥¤¬»àµî¡Ö¥é¥ó¥Üー3/ÅÜ¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¬¥ó¡×½Ð±é¡¡¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Þー¥«¥¹¡¦¥®¥ë¥Ðー¥È¤µ¤ó
¡¡±Ç²è¡Ö¥é¥ó¥Üー3/ÅÜ¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¬¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤Î¥Þー¥«¥¹¡¦¥®¥ë¥Ðー¥È¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£67ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤è¤½3Ç¯Á°¤«¤é´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°öÆ¬¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖRiders¡×¤ä¡Ö¥É¥¯¥¿ー¡¦¥Õー¡×¤Ê¤É¥¤¥®¥ê¥¹¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þー¥«¥¹¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥À¥ë¥È¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö007¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÌò¤Î¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Þー¥«¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢CM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿ー¡¦¥Õー¡×¤Î¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ã¥»¥ë¡¦T¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤ä¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥È¥Óー¡¦¥Ï¥É¥¯¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë