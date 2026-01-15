Å·¶õ¤ÎÄ»µï¡Ê¹â²°¿À¼Ò¡Ë¤Ø¤ÎÎÓÆ»¡¡2·î9Æü～3·î6Æü¡¡È²ºÎ¹©»ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¹áÀî¡¦´Ñ²»»û»Ô
Å·¶õ¤ÎÄ»µï¡¡¹â²°¿À¼Ò¡¡Äó¶¡¡§´Ñ²»»û»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡¡¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â404m¤Î°ðÀÑ»³¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä»µï±Û¤·¤Ë´Ñ²»»û»Ô³¹¤ÈÀ¥¸ÍÆâ³¤¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¡Ê¹â²°¿À¼ÒËÜµÜ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÎÓÆ»¡ÖËÃæ¼·Êõ»³Àþ¡×¤¬2026Ç¯2·î9Æü～3·î6Æü¡¢È²ºÎ¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ë´Ñ²»»û»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡ÊÍ½ÌóÉÔ²Ä¡Ë¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â²°¿À¼Ò¤Î²¼µÜ¤«¤éÍ·ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²¼µÜ¤«¤éËÜµÜ¤Þ¤Ç¤ÏÌó1.5km¤Ç¡¢Ìó50Ê¬¤Ç»³Äº¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£