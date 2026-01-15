±Ä¶È³èÆ°Êó¹ð¤¬1.6ÇÜ¤ËÁý²Ã¡ª»°Ã«»º¶È¡ÖbellSalesAI¡×Æ³Æþ
»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSalesforceÆþÎÏ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI(¥Ù¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¥¨¡¼¥¢¥¤)¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÃÌµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Salesforce¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖAgentforce¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÄó°ÆÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»°Ã«»º¶È¡ÖbellSalesAI¡×Æ³Æþ
Æ³Æþ´ë¶È¡§»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Æ³Æþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§SalesforceÆþÎÏ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI¡×
ÂÐ¾Ý¡§¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô23Ì¾
»°Ã«»º¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ÈÃÎ¸«¶¦Í¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Äó°Æ»öÎã¤Î²£Å¸³«¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤·¤¿Äó°Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤ä¡¢¼ã¼ê±Ä¶È¤ÎÄó°ÆÎÏ¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òSalesforce¤Ë¹½Â¤²½¤·¤ÆµÏ¿¤·¡¢³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖbellSalesAI¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖbellSalesAI¡×¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¾¦ÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤òAI¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¤·¡¢Salesforce¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¹àÌÜ¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ëSalesforceÆþÎÏ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»°Ã«»º¶È¤Ç¤Ï¡¢Web¾¦ÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥á¥â¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹âÀºÅÙ¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìóµ¡Ç½¡×¤ä¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖSalesforce¤Ø¤Î¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¡×¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤¬Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÀ®²Ì¤ÈAgentforce³èÍÑ¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Æ³Æþ¸å¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òSalesforce¤Ë¹½Â¤²½¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ðÎÌ¤¬²ÔÆ¯Á°·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.6ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÃÌÃæ¤Ï¥á¥â¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ð¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÃÌ¤Ç¤â¡¢ÌÌÃÌ¾õ¶·¤ä²ñÏÃ¤Î¾ÜºÙ¤òÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¡ÖbellSalesAI¡×¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿³èÆ°Êó¹ð¤òSalesforce¤Î¡ÖAgentforce¡×¤Ç¾¦ÃÌ¥µ¥Þ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Äó°Æ»öÎã¤È¤·¤Æ¹½Â¤²½¡¦ÃßÀÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¤Î¾¦ÃÌÈ¯·¡ÎÏ¤ÈÄó°ÆÉÊ¼Á¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
»°Ã«»º¶È¡ÖbellSalesAI¡×Æ³Æþ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
