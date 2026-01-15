ÎÙ¼¼¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¡ªHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü(¿å)¤è¤ê¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ë¤Æ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿»þ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ÏºÒ³²»Ù±ç»ÜÀß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ê¿·¤·¤¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¡£
HOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü(¿å)Í½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å) 15:00Í½Äê
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©¾®ÎÓ»ÔºÙÌî2825-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡Ú¤ª¼Ö¡ÛµÜºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾®ÎÓIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó9Ê¬¡¢¡Ö¹â¸¶IC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó12Ê¬
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJRµÈÅÔÀþ¡Ö¾®ÎÓ±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê(ÌµÎÁ)¡¿41Âæ(ÉáÄÌ¼Ö¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö)
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,885m2(872ÄÚ)
¡ÖHOTEL R9 The Yard(¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥ä¡¼¥É)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢·úÃÛÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿1Åï1µÒ¼¼¤ÎÆÈÎ©¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¼¼¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÎÂÚºßÀè¤È¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó³«¶È¤¹¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç125Å¹ÊÞÌÜ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄÌ»»133Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¾ðÊó¡¦ÀßÈ÷
µÒ¼¼¿ô¡§Á´41¼¼
µÒ¼¼¤Ë¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¥Ù¥Ã¥É(¥·¥â¥ó¥ºÀ½)¤òÆ³Æþ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¼¼¤ËÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤äÎäÅàßÖÈÓ¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤òµÒ¼¼Æâ¤Ç²¹¤á¤Æ¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡Û
µÒ¼¼¿ô¡§37¼¼
Äê°÷¡§2Ì¾
¹¤µ¡§13m2
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 6,200±ß¡¿Çñ¡Á¡¢2Ì¾ 8,700±ß¡¿Çñ¡Á
¡Ú¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡Û
µÒ¼¼¿ô¡§4¼¼
Äê°÷¡§2Ì¾
¹¤µ¡§13m2
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 6,200±ß¡¿Çñ¡Á¡¢2Ì¾ 9,700±ß¡¿Çñ¡Á
ºÒ³²»þ¤ÎÌò³ä¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈòÆñ½êÅù¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤´¤È¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ÏÈïºÒÃÏ¤ØµÒ¼¼¤ò°ÜÀß¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¼é¤é¤ì¤¿ÈòÆñ¶õ´Ö¤äºÒ³²»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê½ÉÇñµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡£
¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
