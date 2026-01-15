8¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¡Ö¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¡×
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢°ËÆ£µ×±¦±ÒÌçÃãË¼¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¡¦±§¼£¤è¤ê¡¢½Ü¤Î¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤È±§¼£ËõÃã¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¡Ö¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¹¾¸Í¸å´üÁÏ¶È¤Î°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¤«¤é¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÈÎÐ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤È¡¢¸»»áÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë±§¼£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 1,390±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¤ªÃã¥»¥Ã¥È 1,890±ß(ÀÇ¹þ)
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§±§¼£ËÜÅ¹¡¦JR±§¼£±ØÁ°Å¹¡¦µÀ±à»Í¾òÅ¹
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢½Ü¤Î¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§¼£ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤ä¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÇò¶Ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦ÎÐ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¡¢±§¼£ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È
ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 1,690±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¤ªÃã¥»¥Ã¥È 2,190±ß(ÀÇ¹þ)
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§±§¼£ËÜÅ¹¡¦JR±§¼£±ØÁ°Å¹
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¤¬ËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëµþÅÔ¡¦±§¼£¤Ï¡¢¸»»áÊª¸ì¡Ö±§¼£½½Ä¡¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸»»áÊª¸ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢±§¼£ËõÃã¡ß¤¤¤Á¤´¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§¼£ËõÃã¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢¤À¤¤¤Õ¤¯¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥Ë¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡¢±§¼£ËõÃã¡õ±§¼£¤Û¤¦¤¸ÃãÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢±§¼£ËõÃã¡õ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¹ç·×8¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥×¥ì¡¼¥È¾å¤ËÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¤Î¤¢¤æ¤ß
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¤Ï¡¢¹¾¸Í¸å´ü¡¦Å·ÊÝ3Ç¯¤Ë½éÂå°ËÆ£¾ï±¦±ÒÌç¡¦ÂíÂ¢¤¬ÅÄ¸¶Â¼ Ì¾Â¼(¸½±§¼£ÅÄ¸¶Æî)¤Ë¤ÆÃã¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âå¡¹Ãã¤Å¤¯¤ê¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾¼ÏÂ27Ç¯¤Ë¸ÞÂåÌÜ°ËÆ£µ×»°¤¬±§¼£ÅÄ¸¶¤«¤é±§¼£¤ÎÃÏ¤Ø°Ü¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÌ¾¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö°ËÆ£¾ï±¦±ÒÌç¡×¤ÎÌ¾¤È¡¢°ËÆ£µ×»°¤Î¡Öµ×¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë±§¼£ÅÄ¸¶¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â°ËÆ£²È¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÃã±à¤ÇÃã¤Å¤¯¤ê¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤¢¤ëÃã²°¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¡Ö¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 8¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç¡Ö¤¤¤Á¤´ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì ¤¤¤Á¤´ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¡× appeared first on Dtimes.