ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿çõ¤Îº×Åµ¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖBerry in the City¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Á¡×
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤«¤é5·î14Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ØBerry in the City¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ößê¤á¤¯¤¤¤Á¤´¡×¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥É¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤¬ÅþÍè¡£
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖBerry in the City¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå 3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡Á21:30(ºÇ½ªÆþÅ¹21:00)
²Á³Ê¡Ê¿©¤ÙÊüÂê¡Ü¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¡Ë¡§
¡¦Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) 7,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¾®³ØÀ¸ 3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù(4¡Á6ºÐ) 2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨°û¤ßÊüÂê(¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯) 2,500±ß(ÀÇ¹þ)
Dining BRICKSIDE¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤Î¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢¥½¡¼¥Û¡¼¤ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñ¤ò±é½Ð¡£
¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Î³¹³Ñ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´Ìö¤ë¤¤¤Á¤´¤Îº×Åµ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ößê¤á¤¯¤¤¤Á¤´¡×¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥É¡×¤ÎÍ»¹ç¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¡¢½Õ¤ÎÌë¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä
¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç²Ì¼Â¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥ª¥ì¥ª¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÄêÈÖ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëÎÁÍý
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÈÀ¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥µ¥é¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥ÕÉ÷¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¥»¥í¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ä¡¢¥Û¥¿¥Æ³¤Ë¹áÁð¥Ð¥¿¡¼¤È¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼É÷¥°¥ê¥ë¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥é¥¤¥ÖÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥ ½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¡×¤ä¡Ö¥Á¥¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)¡Á5·î5Æü(²Ð)¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) 8,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸ 4,000±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù(4¡Á6ºÐ) 2,000±ß
ìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤ä¡Ö¥ª¥Ë¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¤È³¤Ï·¤Î¥à¡¼¥¹´»µÌ¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¡×¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥¡¼
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¦¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¤¤¤Á¤´¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥ì
¡ÚÎäÀ½ÎÁÍý¡Û
¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì ¡Á¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÉ÷¡Á
¡¦¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á ¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥ÕÉ÷¥µ¥é¥À
¡¦¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥¹
¡Ú²¹À½ÎÁÍý¡Û
¡¦¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°
¡¦Çò¿Èµû¤È½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥é¥¿¥ó ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó ¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥È¥Þ¥È¥µ¥ë¥µÅº¤¨
¡Ú¥é¥¤¥ÖÎÁÍý¡Û
¡¦¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥ ½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë
¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¥×¥í¥·¥§¥Ã¥È
¡¦¥Á¥¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥¹
¡ÚÏÂ¿©¡Û
¡¦°®¤ê¼÷»Ê
¡¦½ÕÌîºÚ¤Î¾Æ¤¿»¤·
¡¦¾ø¤··Ü¤Èä£¤ÎÌÚ¥Î²êÏÂ¤¨
¡¦ºù³¤Ï·¤ÈÃÝ¤Î»Ò¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤È¶¦¤Ë¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÖBerry in the City¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
