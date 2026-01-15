¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤«¤éÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¡£
2026Ç¯6·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡Ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡Ë¡×
²Á³Ê¡§³Æ1¸Ä 1,100±ß¡¿1BOX¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯6·î ¢¨1·î19Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß3.5¡ß8cm
¼ïÎà¡§Á´8¼ï¡Ê¹©Æ£¿·°ì¡¿ÌÓÍøÍö¡¿À¤ÎÉ¿¿½ã¡¿¹õ±©²÷ÅÍ¡¿Ãæ¿¹ÀÄ»Ò¡¿ÇòÇÏÃµ¡¿ÉþÉôÊ¿¼¡¡¿±ó»³ÏÂÍÕ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Ó¡¼·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤«¤é¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡×¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¹©Æ£¿·°ì¡×¤ä¡ÖÌÓÍøÍö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´8¿Í¤Î³ØÀ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ó´Ý¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
Ã±ÉÊÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢°ìÅÙ¤ËÁ´¼ïÎàÂ·¤¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»ÅÁð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
¡Ø¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡×¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤ª´é·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ù
