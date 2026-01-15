¡Ö»°¹ñ»Ö¡×Í×ÁÇ¤ÇÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë³«È¯¡¡Ãæ¹ñ°Âµ«¾ÊÐ¸½£»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾ÊÐ¸½£¡Ê¤Ï¤¯¤·¤å¤¦¡Ë»Ô¤Ï3700Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÌôÅÔ¡×¤Ç¡¢ÁâÁà¡Ê¤½¤¦¡¦¤½¤¦¡Ë¤ä²ÚÐÉ¡Ê¤«¡¦¤À¡Ë¤Ê¤É»°¹ñ»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿ÍÊª¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»°¹ñ»þÂå¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½»ñ¸»¤òÀä¤¨¤º·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢ÁâÁà¤ä²ÚÂË¤Ê¤ÉÎò»Ë¾å¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÃæ°å³Ø¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý°å³Ø¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯·ò¹¯´ÉÍýË¡¡ÖÃæ°åÍÜÀ¸¡×¤äÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ë×Æþ·¿¼Â·Ê·à¤ò³«È¯¡£¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷ÂÎ¸³¥â¥Ç¥ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï»°¹ñ»þÂå¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤òÁ´Êý°ÌÅª¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Â·Ê·à¤Î¤Û¤«¡¢Æ±»Ô¤Ï»°¹ñÊ¸²½¤äÐ¸½£¤æ¤«¤ê¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÎäÂ¢¸ËÍÑ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ÖÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢»°¹ñ»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÆü¾ïÀ¸³è¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ìä¶âÀµ¡¢ÁâÎÏ¡Ë