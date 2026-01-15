¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»É½ý ÃËÂáÊá¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÊÂ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÃËÀ2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»É¤µ¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤Ï¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¼¹¹Ô´±¤È¡¢60Âå¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤Ç¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Î¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë