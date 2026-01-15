Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç²Ð»ö ¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¾®²°¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤«¤é¾å¤¬¤ë±ì¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Àµ¸áÁ°¡¢½ÂÃ«¶è¤ÎÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¡¢¡Ö¹õ¤¤±ì¤È²Ð¤Î¼ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø±àÆâ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¾®²°¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½20Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é70Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®²°¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¸ø±àÀ¾Ìç¶á¤¯¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë