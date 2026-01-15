Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½ ¸øÌÀ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¸ÀµÚ ÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡Ø¿·ÅÞ´Þ¤àÅý°ìÌ¾Êí¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù
¡¡15Æü¸á¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Î¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿Áí²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡ËÁíºÛÁª¤Îº¢¤«¤é¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖµÞ¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÈ¯¸À¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö1·î12Æü¤ËÀÆÆ£ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10·î¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤í¡¢¤à¤·¤íÁíºÛÁªµó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£µÞ¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤´Íý²ò¤òÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÆ»¤È¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÃæÆ»¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃæÆ»¤òÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÊ¬¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ºö¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃæÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¸øÌÀÅÞ¤â60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â´Þ¤á¤Æº£²ó¹çÎ®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹çÎ®¤È¤¤¤¦¤«°ì¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤È¤é¤¨¤ÆÃæÆ»¤Î´ú¤Î²¼¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Àè¤Û¤ÉÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤ï¤æ¤ë¿·ÅÞ¤ò´Þ¤àÅý°ìÌ¾Êí¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤Î¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡ÖµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ãABEMA NEWS¡ä