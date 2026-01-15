¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¡¥»¥ó¥¿¡¼·èÄê¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡Ö¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¡×¤â¡È¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡É¤ÏÅö»þ¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2011Ç¯¤ÎÂè2²ó¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤È¡¢½÷À11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWHITE SCORPION¡×¤ÎMOMO¡¢NICO¤Î3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£AKB48¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤´¤È¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤âÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢Íî¤Á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤·¤Ã¤Æ¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ì¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î±¿¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ì¤¿´î¤Ó¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¸«»ö¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²¿¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¶õµ¤¤¬º£Æü¤Ï²¿¤«¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬½¸ÃæÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡×¤òWHITE¡¡SCORPION¤Î2¿Í¤ÈÊ¹¤¡Ö¤³¤Î²Î¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Î»þ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¡ØÁö¤ì¡ª¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç»ä¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÁö¤ì¡ª¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ÄÅÄ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖµÞ¤¤ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¡×¤È¡Ö¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡×¤ÎÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡ØÁö¤ì¡ª¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¡¢¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»×¤¤Æþ¤ì¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤ÇAKB¤Î¶Ê¤ÇÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥Þ¥ê¥³¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö»þ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥³¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¡Öº£¤Ï¥Ï¡¼¥È¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ê¶ÊÌ¾¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡ËÉÝ¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤¬¡Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¡Ä¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥Þ¥ê¥³¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÝ¤µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¡Ø¾å¤«¤é²¿²¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥³¤òÊÑ¤¨¤Æ³§¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥ê¥³¤ÎÌ¾Á°¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤¨¤Æ³§¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï¤³¤Î¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊØ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅö»þ¤Ï¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»à¤Ì¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤ìÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀäÂÐ²Î¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£