¥°¥é¥É¥ë¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡¦À¥¸Í´ÄÆà¡Ê21¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥ª¥ì¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿À¥¸Í´ÄÆà¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤Î¡È¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¥¸Í´ÄÆà¤Î¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¼«»£¤ê¤ä¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿ÈÄ¹170cm¡¢¥Ð¥¹¥È101cm¡¢¥¦¥¨¥¹¥È59cm¡¢¥Ò¥Ã¥×91cm¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢2024Ç¯10·î7Æü¡¢¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¥¸Í¡£¤½¤ì¤«¤éÌó3¥«·î¸å¤Î2025Ç¯1·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÉþ¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤À¤±¤µ¤»¤¿»Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥ª¥ì¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡¡14Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ã¡ª¤¢¤¹¤â¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤â¡ª¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¡¼¤¤¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤«¤é¶»¸µ¤¬ÇÁ¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë