¥Ù¡¼¥·¥¹¥È»ûÂô¸ù°ì¡Ê62¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£26Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¡È¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ª¤Ë¤®¤êLOVE¤Ê¤Î¡Ùby¤è¤·¤ª¡×¤È¤·¡¢¡È¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌîÂ¼µÁÃË¡Ê61¡Ë¤¬¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë²£´é¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤Á¤ç¤Ü¸ý¤¸¤ã¡Á¤ó¡×¡Öº£Æü¤â¤ª¤¤¤Á¤¤¤ª´é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï2·î3¡¢4Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶±ÑÍºº×KAMEN RIDER¡ßSUPER SENTAI LIVE¡õSHOW 2026¡×¤Î3Æü¤Ë¡¢RIDER CHIPS¤Ç½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½éÆü¤À¤Ã¤¿¡£