ITeens Lab¡¢Roblox¤ò³èÍÑ¤·¤¿3D¥²ー¥àÀ©ºî¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ÈÆ°²è¶µºà¸ø³«¤ò³«»Ï
¡¡»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óIT¡õ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡ÖITeens Lab¡×¤Ï¡¢Roblox¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê3D¥²ー¥àÀ©ºî¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò1·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛRoblox¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¥²ー¥à³«È¯¥Äー¥ë¡ÖRoblox Studio¡×¤ò»È¤¤¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¡ÖLua¡×¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ITeens Lab¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Roblox¤Ç¤Î¥²ー¥àÀ©ºî¤¬³Ø¤Ù¤ë¶µºàÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë