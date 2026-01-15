¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿ÞÂåÉ½ ã·Æ£Í¥°ìÏº¡ß²µ°ì¤é¡¢AI±Ç²èº×¡ØWORLD AI FILM FESTIVAL2026 in KYOTO¡Ù¿³ºº°÷¤Ë·èÄê
¡¡¡¡3·î¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAI±Ç²èº×¡ØWORLD AI FILM FESTIVAL2026 in KYOTO¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûã·Æ£Í¥°ìÏº¤ä²µ°ì¤Ê¤É¡¡¿³ºº°÷¤Î°ìÉô
¡¡¡ØWORLD AI FILM FESTIVAL¡Ù¤Ï¡¢Apple Computer¤Î¸µ²¤½£¼ÒÄ¹¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ëºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡×¤òÌÜÅª¤ËAI¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤À¡£
¡¡µþÅÔ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂèÆó²ó³«ºÅ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤ÎÁ°¤Ë¡ÖRoad to WAIFF Cannes 2026¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¹ñ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡¦Ä¹ÊÔ±Ç²è¡¦SNS¸þ¤±½Ä·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥·¥êー¥º¡¦¹¹ð±ÇÁü¡¦µÓËÜ¡ÜAI¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀß¤±¤ÆºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¤Î±Ç²èº×¤Î³«ºÅ²ñ´üÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢TOKYO EPICÂåÉ½¡¢WORLD AI FILM FESTIVAL¡ÊWAIFF¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄÎ¼°ì¡¢¥µ¥é¥Þ¥ó¥ÀーÂåÉ½¡¢¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦µÓËÜ²È¤ÎÝ¯°æÂç¼ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿ÞÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îã·Æ£Í¥°ìÏº¡¢ËÝÌõ²È¤ÎÆó¸«Ê¸»Ò ¡¢¾®Àâ²È¤Î²µ°ì¡¢¾®Àâ²È¡¦µÓËÜ²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¿Á·úÆü»Ò¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØWORLD AI FILM FESTIVAL2026 in KYOTO¡Ù¤Ï¡¢3·î12Æü～13Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºîÉÊÊç½¸¤Ï2·î15Æü¤Þ¤Ç¤À¡£
¢£¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡¦ÏÂÅÄÎ¼°ìAI¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÉ½¸½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¤À¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WAIFF¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÍ¥Îô¤ò¶¥¤¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖAI¤ò¤É¤¦ÁÏÂ¤À¤Ë³è¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë±Ç²èº×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¤¬À¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì±ÇÁüÂÎ¸³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ý¯°æÂç¼ùËÍ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éAI¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¤òÆÀ¤¿ÏÀÊ¸¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈAI¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áµÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡£
ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSAC¡×¤Î¥¿¥Á¥³¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ÞÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Artificial Intelligence¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ËÍ¤¬WAIFF¤Î¿³ºº°÷¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¤¤¤ÖÌÂ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤Ë¾Þ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊºÂÃÌ²ñ¤äµ»½ÑÅ¸¼¨¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢AI¤È¿Í´Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
WAIFF¤È¤¤¤¦±Ç²èº×¤¬¡¢AI¤È¿Í´Ö¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊAI»¿À®ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÂÐÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ë·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ã·Æ£Í¥°ìÏº±Ç²è¤È¤Ï¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¡£º£¤òÉÁ¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¤¡£
¡¦²µ°ì¤â¤·¤â±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤¬ÀéÇ¯Â³¤¯¤Ê¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤Ï¿ÍÎàÊ¸²½¤Î¶ÀÁü¤È¤Ê¤êÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤â¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¶ÀÁü¤Ç¤¹¡£
WAIFF¤Ë¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤¬½ã¿è¤Ê·Á¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¶È³¦¡¢±ÇÁü¶È³¦¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤Ë¡¢Êª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëAI¤ÎÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¸Â³¦¤äÌäÂêÅÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢µ¡Å¾¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë