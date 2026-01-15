¡Úµ¤¾Ý¾ðÊó¡ÛÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¡íÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡í¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡¤¢¤¹¤Ë¤Ïº£Ç¯½é¤ÎÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤«...ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡© Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç µ¤¾ÝÄ£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ a
2026Ç¯1·î15Æü13»þ05Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£
15Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ9ÅÙ40Ê¬ (9.7ÅÙ)
Åì·Ð129ÅÙ00Ê¬ (129.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1002 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 15 m/s (30 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
16Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ11ÅÙ35Ê¬ (11.6ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ55Ê¬ (127.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 110 km (60 NM)
17Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ12ÅÙ50Ê¬ (12.8ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ10Ê¬ (126.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 165 km (90 NM)
18Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ14ÅÙ25Ê¬ (14.4ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ20Ê¬ (125.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 260 km (140 NM)
19Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ15ÅÙ30Ê¬ (15.5ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ25Ê¬ (126.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 390 km (210 NM)
20Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ15ÅÙ35Ê¬ (15.6ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ35Ê¬ (127.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 520 km (280 NM)
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë
TBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2402523?display=1