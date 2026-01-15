¥Á¥§¥ë¥·¡¼¿·»Ø´ø´±¡¢GK¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÍÊ¸î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î6Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËGK¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ëÀï½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤«¤Ë½¢Ç¤Åö½é¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡Ê¡ü2¡Ý3¡Ë¤ÇGK¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢7Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢49Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¥¯¥í¥¹¤òÃÆ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¸å¤í¤ËÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿GK¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¼ºÅÀ¤ËÍí¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ö¡Ê¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ë¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢GK¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÀï½ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤âÈà¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Áª¼ê¤¬¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤éÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÍý²òÎÏ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥í¥Ö¤¬»ä¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï2Æü´Ö¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£·ë²Ì¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï³Î¼Â¤Ë¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥í¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎÉ¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Èà¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×
¡ÖÈà¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î»Å»ö¤ÏÈà¤é¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
