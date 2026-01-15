¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç²óÀþÇ§¾Ú¤Î¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¡¢¡ÖMy SoftBank¡×¤Ê¤ÉÍøÍÑ¤Ç¤¤º
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMy SoftBank¡×¤Ê¤É¤¬¡¢15Æü1»þ¤´¤í¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²óÀþÇ§¾Ú¤Î¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î²óÀþÇ§¾Ú¤Ë·¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMy SoftBank¥¢¥×¥ê¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢WebÈÇ¤Î²ñ°÷¥µ¥Ýー¥È¥Úー¥¸My SoftBank¡¢My Y!mobile¡¢LINEMO¤ÎMy Menu¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²óÀþÇ§¾Ú¤ò»È¤Ã¤¿¼«Æ°¥í¥°¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡SoftBank ID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¼êÆ°¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö½»½êÊÑ¹¹¡×¤ä¡ÖeSIMºÆÈ¯¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÂ³¤¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²óÀþÇ§¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤½¤Î¤Û¤«¤Î°ìÉô¥µー¥Ó¥¹¼êÂ³¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£