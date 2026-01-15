¡ÖÀ¨¤¯¶»Ç®¡×¡Ö¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤Ï¤É¤³¤À¡×¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬AFCON ¤Ç¡ÈºÆ²ñ¡É¡£»î¹çÁ°¤Î°ìËë¤ËµÓ¸÷¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¤¡×¡Öå«¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊAFCON¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤¬·ãÆÍ¡£¥»¥Í¥¬¥ë¤¬£±¡Ý£°¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Îî°íð¤À¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤È¥Þ¥Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²¤½£¶þ»Ø¤Î£³¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬½à·è¾¡¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¡¼¤È¥Þ¥Í¤¬ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ØAFCON¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÇË²õÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¤À¤¬¡¢å«¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¡×
¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¤¤è¡×
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¡Ö£²¿Í¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÁ°Àþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Û¤É¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ¨¤¯¶»Ç®¡×
¡Ö¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤Ï¤É¤³¤À¡×
¡¡´¶Æ°Åª¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬AFCON¤Ç¡ÈºÆ²ñ¡É¡ª
¡¡·ãÆ®¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Îî°íð¤À¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤È¥Þ¥Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²¤½£¶þ»Ø¤Î£³¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬½à·è¾¡¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¡¼¤È¥Þ¥Í¤¬ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ØAFCON¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÇË²õÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¤À¤¬¡¢å«¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¡×
¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¤¤è¡×
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¡Ö£²¿Í¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÁ°Àþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Û¤É¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ¨¤¯¶»Ç®¡×
¡Ö¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤Ï¤É¤³¤À¡×
¡¡´¶Æ°Åª¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬AFCON¤Ç¡ÈºÆ²ñ¡É¡ª