¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤ª¥«¥Í¤Î¼«Í³¡É¡×Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ë¤«¤µ¤Î¤«¤¿¤Á
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸³èµòÅÀ¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤µ¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÏÉÔÆ°»º¤Ë³ô¡¢»ö¶ÈÅê»ñ¤ÈÉý¹¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥ÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼½Ñ¤ä¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢°Ü½»¤ÎÍýÍ³¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
¿Æ¤Î¤ª¥«¥Í¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤ë¤È·è°Õ¡ª
¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¡¢Åê»ñ¤â¥¹¥¿¡¼¥È
¡½¡½Í¥ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÎËµ¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Î©¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤Ïº´²ì¸©¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²È·×¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¥«¥Í¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È·è¤á¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¾©³Ø¶â¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢²ÈÄÂ3000±ß¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¡¡ËÜÅö¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¢¿¦»î¸³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï»Å»ö¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢·î¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤¤¤È¤¤â°¤¤¤È¤¤â¤¢¤ëÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»Å»ö¤¬¹¥Ä´¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤ª¥«¥Í¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ª¥«¥Í¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é¡¢Åê»ñ¤â»Ï¤á¤¿¤È¤«¡©
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¡¡24ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åê»ñÌÜÅª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤Á²È¤È¤·¤Æ¡£²ÈÄÂ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Éâ¤¤¤¿¤ª¥«¥Í¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Þ¤¹¤·¡¢Êª·ï¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Êª·ï²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇäµÑ±×¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ë¡È¥ä¥É¥«¥êÅê»ñ¡É¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤«¤Ê¤ê»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤è¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ1·ïÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¡¡Åö»þ¤Ï¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿®ÍÑ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¶âÍø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ë»ý¤Á²È¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¥«¥Í¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¥«¥Í¤Ë¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢Í¥ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ½Ñ¤Î¸¶ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í¥ÌÚ¤µ¤ó¡¡»ñ»º¤ÎÆâÌõ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ìó6³ä¤¬ÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤ÏÇäµÑ¤·¡¢ÄÂÂßÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2³ä¤Ï²ñ¼Ò¤ä¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤Î»ö¶ÈÅê»ñ¡¢Ìó1³ä¤¬³ô¼°Åê»ñ¡¢»Ä¤ê¤ÎÌó1³ä¤¬¸½¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¤Ï²ÁÃÍ¤¬Â¿¾¯²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ä»ö¶È¤Î¼ýÆþ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ï¡ÖÇä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï³ô¼°¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢NISA¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£S¡õP500¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤äÆüËÜ³ô¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÇã¤¨¤ë³ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
