¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ö»°½Å¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖµªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤äÊ¸²½¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¿§Ë¤«¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍ¾±¤¤ò²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Î©¤Á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÅÚ»º¼«Ëý¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷228¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ö»°½Å¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¤òÊÝ¸î¤¹¤ë»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤µµ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÖÊ¡¤ä³¤»ºÊª¤ÎÅÚ»ºÊª¤¬ËÉÙ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥«¥ó¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¤äÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Â¿¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë³¤¤Î¹¬¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö°ËÀª³¤Ï·¡¢¤¢¤ï¤Ó¡¢¥µ¥¶¥¨¡¢°ËÀª¤¦¤É¤ó¡¢ÀÖÊ¡¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¿¿¼î´ØÏ¢¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¤ä»ÖËà´Ñ¸÷¤ÎÎ©¤Á´ó¤êµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢Â£ÅúÍÑ¤ä¤ªÅÚ»ºÍÑ¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§µªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡ÊÆîÌ¶Ï¬·´µªÊõÄ®¡Ë¡¿35É¼¡ÖÆ»¤Î±Ø µªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡×¤Ï¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝ¸î¡¦Å¸¼¨»ÜÀß¤òÊ»Àß¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ»¤Î±Ø¡£ÃÏ¸µ¤Î¤«¤ó¤¤ÄÎà¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¥´¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¤¦¤ß¤¬¤á¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤äÆ°Êª¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§°ËÀª»ÖËà¡Ê»ÖËà»Ô¡Ë¡¿60É¼¡ÖÆ»¤Î±Ø °ËÀª»ÖËà¡×¤Ï¡¢°ËÀª»ÖËà¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿¿¼î¤ä³¤»ºÊª¡¢°ËÀªÃã¤Ê¤É»°½Å¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¡£°ËÀª¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï»î¿©¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ÖËà¤òÅ¸Ë¾¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ã¥¤ä¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
