¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¾¾»³ÆàÌ¤¡¦ÎÐÀîÂçµ±¤¬2²óÀïÇÔÀï¡¡Æ±¥é¥ó¥¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¤ËÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì17Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥Èµö¤¹
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥¤¥ó¥ÉOP¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤ÈÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¥Ú¥¢¤¬ÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤Ë3000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯46°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ï¶Ïº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¾¾»³¡¦ÎÐÀî¥Ú¥¢¡£¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Àï¤¤¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±Àè¼è¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè2¥²¡¼¥à¤Ï17Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂç¤¤¯º¹¤ò¹¤²¤é¤ìÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¡¢½øÈ×Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾¾»³¡¦ÎÐÀî¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï10Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ1-2(22-20¡¢4-21¡¢10-21)¤Ç»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£