²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡¸µ¥«¥ì¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¿¹¹áÀ¡¡Ö¶¦±é£Î£Ç¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬£±£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡Ö¿¹¹áÀ¡¡õ²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇËÜ²»¼ò¡×¡£¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°Àï¡¦£Í¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é£Í¥ê¡¼¥°¤Ë¸µ¥«¥ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡£¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤é¡Ê¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¸µ¥«¥ì¤È¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¦±é£Î£Ç¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£