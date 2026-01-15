¡ÈºÇÄãÌîÏº¡ÉºÇ¿·ºî¤Ë²ÖÂô·ò¸ã»á¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¡¡²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Ç¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×´°Á´¿·ºî
±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤Îºî¼Ô²ÖÂô·ò¸ã»á¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1983Ç¯¤«¤é84Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥Ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÅÁÀâ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ò¥Ø¥¯¥»¡Ó¡×¤¬26Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¿·ºî¥Ü¥È¥à¥º¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGHOST IN THE SHELL¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¡°æ¼é»á¤¬´ÆÆÄ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥È¥à¥º¤Ï¡¢¥®¥ë¥¬¥á¥¹¤È¥Ð¥é¥é¥ó¥È¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÀ±°èÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥È¥é¥®¥¦¥¹¶ä²Ï¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿É´Ç¯ÀïÁè¤ÎËö´ü¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ê¥³¡¦¥¥å¡¼¥Ó¥£¡¼¤¬¡¢Á´¹â3.8¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¢¡¼¥Þ¥É¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÊAT¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¼´ï¤ò¶î¤Ã¤Æ¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
ÊüÁ÷Åö»þ¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼çÂê²Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö±ê¤Î¤µ¤À¤á¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¡×¤â¡¢²Î¼ê¿¥ÅÄÅ¯Ïº¤¬¡ÖÁÐ»Ò¤Î·»¤ÇÄ¹Ìî¤Ç¶¾Çþ²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀßÄê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ötetsu¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¶ä²ÏËü¾æ¤µ¤ó¤Î¡¢Ê¸³ØÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¼¡½µÍ½¹ð¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹â5¥á¡¼¥È¥ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡ÖÅ´¤Î´½²³¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëAT¤ËÅë¾è¤¹¤ëAT¾è¤ê¤Ï¡Ö¥Ü¥È¥à¥º¡×¡ÊºÇÄãÌîÏº¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å¾¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤½¤Î¥Ü¥È¥à¥º°¦¤«¤é¡ÖºÇÄãÌîÏº¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¤Î²¡°æ»á¤¬´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ë¡¢²ÖÂô»á¤ÏX¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£