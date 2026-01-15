»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë·èÄê
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï15Æü¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGoogle¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î AI ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿ Google ¸¡º÷¡¢Gemini¡¢Google Chrome¡¢Google Pixel ¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖGoogle¡×¤Ë¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸Æ¾Î¸¢¡¢¥í¥´¤Î»ÈÍÑ¸¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£