¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ15Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡¢NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿Google¸¡º÷¡¢Gemini¡¢Google Chrome¡¢GooglePixel¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸Æ¾Î¸¢¡¢¥í¥´¤Î»ÈÍÑ¸¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¡¢¥é¥°¥¶¥¹¡¢JTB¡¢¥³¥Ê¥ß¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£3·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÁ°¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊITÂç¼ê¤¬±þ±ç¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë