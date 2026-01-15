"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä"¿Íµ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ªÅüÅÙ¹â¤á¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥³¥¹¥é¥Ð2¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·Å¸³«
"ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ"¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥ºÈþÍÆÉô°÷¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢"Å®°¦BL"¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿"¥³¥¹¥é¥Ð"¤³¤È¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡×(¸¶ºî¤ÏÆêÅç¤µ¤Á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è)¡£
ÆÃ¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤Ë¤è¤ë"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä(º´¶¶ÅÍ¿¿¡õ´ÖµÜÜ§)"¿Íµ¤¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤Û¤ÉÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢2024Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö#¥É¥é¥Þ¥³¥¹¥é¥Ð¡×¤¬£Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Â³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÂÔË¾¤Î¡ÖSeason2¡×¤¬¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¿¼Ìë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë(FOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï)¡£
¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»öÇ®¿´¤À¤¬¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÊÀèÇÚ¡¦´ÖµÜÜ§(±üÌîÁÔ)¤È¡¢´ïÍÑ¤Ç²¿¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚ¡¦º´¶¶ÅÍ¿¿(ËÅÄÍµÂç)¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¶È³¦¤Ç"£×²¦»Ò"¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤¦¤Á¤Ë¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÎø¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÃúÇ«¤ËÉÁ½Ð¡£ÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤Ê¤É¡¢ÅüÅÙ¹â¤á¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±À³À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï"Å®°¦¤Ö¤ê"¤â¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£"¾ÂÍî¤Á"¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£
¢£Å®°¦ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ª"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä"¿Íµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿Á°ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Ü§¤Ø¤ÎÆÈÀêÍß¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â"¥¹¥Ñ¥À¥ê²½"¤·¤Æ¤¤¤¯º´¶¶¤È¡¢¤½¤ì¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÜ§¤Î´Ø·¸À¤À¡£FOD¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÁ°ºî¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Îå«¤¬Ã¼Åª¤ËÉ½¤ì¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤â...¡£
¡Ö²¶¤Ê¤·¤¸¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£²¶¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÉ¬»à¤Ê¤Î¡×(º´¶¶)
¡Ö²¶¤â¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¶¤ÏÄ«µ¯¤¤ë»þ¤ÈÌë¿²¤ë»þ¡¢¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤Ã¤²¤¨¹¬¤»¡×(Ü§)
¤½¤Î¸å¤Î´Å¤¤¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢"¥¥å¥ó"¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä"¤Î¹¥ÁêÀ¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤â...´Å¤¤Æ±À³À¸³è¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖSeason2¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¡ÖSeason2¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Î"¤½¤Î¸å"¡£»Å»ö¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¡¢Æ±À³À¸³è¤òËþµÊÃæ¤Î2¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀìÂ°¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿º´¶¶¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¨¥Þ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó(²ÃÆ£¥í¡¼¥µ)¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Èà½÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë°éÀ®¸¦½¤²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë2¿Í¤Ë"»Å»ö¤«¡¢Îø¤«"¤Î´ôÏ©¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSeason2¡×¤Î¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö(Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á)»£±ÆÁ°¤Ë2¿Í¤Ç1½µ´ÖÆ±À³À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿±üÌî¤ÈËÅÄ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ±À³¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Á°ºî°Ê¾å¤Ë´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼«Á³¤Ë¤ª¤Ç¤³¤Ë¥¥¹¤·¤¿º´¶¶¤Ë¡¢¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¡ª¡×¤ÈÜ§¤¬ËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤È¡¢º´¶¶¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¥¹¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ2¿Í¤ÏÇ®¤¤¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹...¡£Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Á°ºî¤ò·Ð¤Æ¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ü§¤Ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤ë´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÅ·ºÍ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Æî¾òÆØÌò¤Ç¡¢M!LK¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌö¿ÊÃæ¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÍ¿¿¤Î·»¡¦Å·¿¿Ìò¤Î²¡ÅÄ³Ù¡¢Ü§¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦ÅÄÇ·ÆâÌò¤ÎÃæÂ¼Í¥°ì¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âºÆÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä"¤Î´Ø·¸À¤ò¤«¤Íð¤¹¥¨¥ÞÌò¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤ÎµÝ¸¶¥ê¥µÌò¤Î²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢Á°ºî¤Ç¤â³Î¼¹¤¬Æ÷¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÍ¿¿¤ÎÉã¿Æ¡¦º´¶¶¹É¸ÊÌò¤Î»³Ãæ¿ò¤é¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä"¤¬¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖSeason2¡×¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë"ºÇ¹âÅüÅÙ"¤ÊÅ®°¦¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡¡Season2¡×(Á´10ÏÃ)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)1:15¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡¡
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó(´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¡¡¢¨FOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¢¤ê
½Ð±é¡§±üÌîÁÔ¡¢ËÅÄÍµÂç¡¿Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢ÃæÀîÍã¡¢²¡ÅÄ³Ù¡¢À±Æî¤Î¤¾¤ß¡¢¹©Æ£°½Çµ¡¢Æâ³¤À¿»Ò Àß³Ú¤â¤Í ÃæÂ¼Í¥°ì¡¿²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡¢»³Ãæ¿ò
¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡×(Á´8ÏÃ)
¢¨FOD¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ
(C) ÆêÅç¤µ¤Á¡¦libre/£Î£Â£Ã¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
