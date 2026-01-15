¸µÉ×¤Î»Ò¤òµö²Ä¤Ê¤¯Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É»Ù±ç¡¡1²¯¥¦¥©¥ó¤Ç²È²þÁõ¤Ø
½÷Í¥¤Î¥¤¡¦¥·¥è¥ó¤¬Ì¤º§¤ÎÊì¤Ø¤Î»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤«¤éÁûÆ°¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤À¤¬¡¢Á±¹Ô¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§¸å¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¥¤¡¦¥·¥è¥ó¡¢¸µÉ×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
1·î14Æü¡¢¥¤¡¦¥·¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö2¸®¤Î²È¤òÄ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñÌ¤º§Êì²ÈÂ²¶¨²ñ¡×¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¡¢Ì¤º§¤ÎÊì²ÈÄí¤ò´Þ¤à½»µï»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÀ¤ÂÓ¤Î½»´Ä¶²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¥¤¡¦¥·¥è¥ó¤Ï¡Ö2¸®¤òÁª¤ó¤Ç²È¤òÄ¾¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤ëÍ½Äê¡×¤È¤·¡¢¡Ö²È¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç4¡Á5¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬½Å¤¤¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½»´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬ÀÚ¼Â¤ÊÊý¡¹¤¬¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï»Ò¤É¤âÉô²°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¡¹¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾²¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇí¤¬¤·¡¢ÊÉ¤òÅ±µî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤âÂ¿¤¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£´óÉÕ¤·¤¿1²¯¥¦¥©¥ó¤Ç2¸®Ê¬¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ï¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤¬Êë¤é¤¹²È¡¢¤½¤·¤Æ3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿´Â¡¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¤Î´µ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÑÈË¤ÊÈ¯ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤Î´ïÊª¤¬²õ¤ì¡¢Áë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î²ÈÄí¤Ï¾²¤ÎÏ³¿å¤È¥«¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤âÁ´ÉôÂØ¤¨¤Æº¹¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬´óÉÕ¤·¤¿¶â³Û¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤¿¤À²È¤òÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÂ£¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤â¡Ö»ä¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¼ê¸·¤·¤¤¼¸ÀÕ¤È½õ¸À¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Á±¹Ô¤ËÎå¤à¥¤¡¦¥·¥è¥ó¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÇÁû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¸µÉ×¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤ËÅà·ëæõ¤ò°Ü¿¢¤·¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î»Ù±ç¤òµ¡¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¤¡¦¥·¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯4·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ´Ú¹ñÈÇ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ä¡ØÉ÷¤Î¹ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ØÉÙ¹ë¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹¡Ù¡Ø°ìÍý¤¢¤ë°¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á»Ï¤á¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¡È¥Ü¥¯¥µ¡¼½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡ØSweet Home¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë9ºÐÇ¯¾å¤Î»ö¶È²È¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¸µÉ×¤È¤Î¼õÀºÍñ¤òÆÈÃÇ¤Ç°Ü¿¢¤·¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£11·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£