ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤é¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Êc¡ËGetty Images
¿Æ¤«¤éÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼êÂ³¤¤ÎÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð¤òÂÕ¤ë¤È²áÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÇÀÃÏÁêÂ³¤ËÈ¼¤¦¼êÂ³¤¤äÉ¬Í×½ñÎà¡¢ÆÏ½Ð¤ÎÎ®¤ì¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¥±ー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤ÈÆÏ½Ð¤¬É¬Í×
ÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì¾µÁÊÑ¹¹¡ÊÁêÂ³ÅÐµ¡Ë¤Ç¤¹¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤¬¡ÖÇÀÃÏ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÇÀÃÏË¡¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤êÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î¤¢¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤À¤±¤Ç¤Ï¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1-1. ÆÏ½Ð¤òÂÕ¤ë¤È²áÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤Î¤ËÆÏ½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÀÃÏË¡¤Ë¤è¤ê10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ï½êÍ¼Ô¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ÆÇÀÃÏ¤òÅ¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð¤òËº¤ì¤ë¤ÈË¡Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1-2. ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤¬ÇÀÃÏ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤ÏÍøÍÑ¾õ¶·¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤¬ËÜÅö¤ËÇÀÃÏ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀÃÏË¡¾å¤Î¡ÖÇÀÃÏ¡×¤È¤Ï¡¢¹Ìºî¤ÎÌÜÅª¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡ÊÇÀÃÏË¡Âè2¾òÂè1¹à¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¹Ìºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Ìºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¶·¡ÊÍøÍÑ¾õ¶·¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÅÐµ¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÐµÊí¾å¤Î¡ÖÃÏÌÜ¡×¤¬ÅÄ¤äÈª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇÀÃÏ¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐµ¾å¤Ï¡ÖÂðÃÏ¡×¤ä¡Ö»¨¼ïÃÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÈª¤È¤·¤Æ¹Ìºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇÀÃÏ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü´Ö¹Ìºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÙ¹ÌÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¹Ìºî²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇÀÃÏ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È½ÃÇ´ð½à¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡×¤È¡Ö¹Ìºî²ÄÇ½À¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êºß¤¹¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ä¡¢ÉÔÆ°»º¡¦ÁêÂ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÇÀÃÏÁêÂ³¤ÎÆÏ½Ð¤ÎÉ¬Í×½ñÎà¤È¼êÂ³¤
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤ÎÅÚÃÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁêÂ³ÅÐµ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÀÃÏ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤âµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¼êÂ³¤¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÈÆÏ½Ð¤ÎÎ®¤ì¡¢É¬Í×½ñÎà¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2-1. ÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤¹¤ë
¤Þ¤º¡¢ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤¬½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤ò´É³í¤¹¤ëË¡Ì³¶É¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤½¤ÎÇÀÃÏ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼¡¤ÎÆÏ½Ð¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡ÊÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
2-2. ÇÀÃÏ¤Î¤¢¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ËÆÏ½Ð¤ò¤¹¤ë
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÀÃÏ¤¬¤¢¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ë¡ÖÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿»Ý¤ÎÆÏ½Ð¡×¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÀÃÏË¡Âè3¾ò¤Î3Âè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯µÁÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¤½¤ÎÂ¾¤Î°ìÈÌ¾µ·Ñ¤Ë¤è¤êÇÀÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í10¥«·î°ÊÆâ¤ËÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤À¤±¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡Åª¤Ë¤Ï¼êÂ³¤ÉÔÈ÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÏ½Ð¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤ÎÁêÂ³ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆÏ½Ð¼êÂ³¤¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð´ü¸ÂÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÈÆÏ½Ð¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2-3. ÁêÂ³ÅÐµ¤ÈÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤ÏÎ¾ÊýÉ¬Í×
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ø¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ÈÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÀÃÏË¡Âè3¾ò¤Î3Âè1¹à°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¡¢10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÐµ¤·¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°Â¿´¤»¤º¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2-4. É¬Í×½ñÎà¤È¼êÂ³¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÇÀÃÏÁêÂ³¤ÎÆÏ½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÏ½Ð½ñ¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼¤ÇÇÛÉÛ¡Ë
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡Ê½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¡Ë
ÁêÂ³ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï°ä¸À½ñ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÆÏ½Ð½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ëÃÏÈÖ¡¦ÃÏÌÜ¡¦ÁêÂ³¿Í¤ÎÂ³ÊÁ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÅÐµÊí¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÉÔ°ìÃ×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊäÀµ¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥àー¥º¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ñÎà¤Î¹µ¤¨¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»öÁ°¤ËÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢É¬Í×½ñÎà¤äµºÜÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤ÎÍÍ¼°¤äÄÉ²Ã»ñÎÁ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤ÏÁá¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
3. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢³èÍÑ¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÀÃÏ¤òÂè»°¼Ô¤ËÂß¤·¤¿¤êÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3-1. ÇÀ¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë
ÁêÂ³¤·¤¿ÇÀÃÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¤ÆÇÀ¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤Ïµ¨Àá¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼ý±×¤ÎÉý¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«±Ä¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢ÇÀÃÏ¤¬¹Ó¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3-2. ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÍ±Í½¤ÎÆÃÎã
ÇÀÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÍ±Í½À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¤¬Í±Í½¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤ËÇÀ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤Â³¤ÇÀ¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇÀ¶È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ±Í½¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀÇÍý»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3-3. ÉÔÆ°»º¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
ÇÀ¶È¤ò·Ñ¤°Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇÀÃÏ¤òÂ¾¤ÎÇÀ²È¤ËÂß¤·½Ð¤·¤ÆÄÂÎÁ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÀÃÏË¡Âè3¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢Âß¤¹¤Ë¤ÏÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ìµµö²Ä¤Ç¤ÎÄÂÂß¼Ú¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µö²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¶á¤¤ÇÀÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÂðÃÏÅ¾ÍÑ¤äÃÏÌÜÊÑ¹¹¡ÊÇÀÃÏË¡Âè4¾ò¡¦5¾ò¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢³èÍÑÁ°¤ËÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3-4. ÉÔÆ°»º¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤Ç¤¤ë
ÍøÍÑÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÀÃÏ¤òÇÀÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ë¾ì¹ç¤ÏÇÀÃÏË¡Âè3¾ò¡Ê¸¢Íø°ÜÅ¾¡Ë¤Ë´ð¤Å¤ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂðÃÏ¤Ê¤É¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÀÃÏË¡Âè4¾ò¤Þ¤¿¤ÏÂè5¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯µö²Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÍ×·ï¤¬¸·¤·¤¯¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
4. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³èÍÑ¤ä´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»×¤ï¤ÌÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
4-1. ÄÂÂß¡¦ÇäµÑ¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë
ÇÀÃÏ¤ÏÂðÃÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Í³¤ËÂß¤·¤¿¤êÇä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀÃÏ¤òÂ¾¿Í¤ËÂß¤¹¾ì¹ç¤ä¡¢ÂðÃÏ¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀÃÏ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÇÀ¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Çã¤¤¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÀÃÏ¤òÂðÃÏ¤Ê¤É¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Å¾ÍÑ¤Î¾ò·ï¤â¸·¤·¤¯¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÀÃÏ¤Ï»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ËË³¤·¤¯¡¢³èÍÑ¤ä½èÊ¬¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
4-2. °Ý»ý´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¡¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬1.8ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë
ÇÀÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áð´¢¤ê¤ä¿åÏ©¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Äê´üÅª¤Ê¼êÆþ¤ì¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤äÇÀ¶È¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¤òÂÕ¤êÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡Ö¹ÌºîÊü´þÃÏ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÆÃÄêÀ¸»ºÎÐÃÏÅù¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÝÀÇÉ¸½à¤¬°ìÈÌÇÀÃÏÊÂ¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç¤Ç1.8ÇÜ¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑÉéÃ´¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢ÊüÃÖ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4-3. ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë
ÇÀÃÏ¤Î´ÉÍý¤òÂÕ¤ë¤È¡¢»¨Áð¤¬¿¤ÓÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³²Ãî¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¤ÎÅÄÈª¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÏ©¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤ÇÇÓ¿åÉÔÎÉ¤¬µ¯¤¡¢¼þ°Ï¤ÎÇÀÃÏ¤ä½»ÂðÃÏ¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶áÎÙ¤«¤éÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÀ¸¤¸¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀÃÏ¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê±þ¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
ÁêÂ³¤¹¤ëÇÀÃÏ¤ËÍøÍÑÍ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¼ç¤ÊÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ëÊýË¡¡×¤È¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5-1. ÇÀÃÏ¤À¤±¹ñ¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¡ÊÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡Ë
2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤ÊÅÚÃÏ¤ò¹ñ¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬´õË¾¤·¡¢ÅÚÃÏ¤¬°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¿½ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¸Ë¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¾å¤ÏÇÀÃÏ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ï¾ùÅÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¥Ïー¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÀÃÏ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÇÀÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½À¤ä¸¢Íø´Ø·¸¡¢´ÉÍý¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¡¢¾ùÅÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾å¤Ë·úÊª¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ
Ã´ÊÝ¸¢¤äÃÏÌò¸¢¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ
¶³¦¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÅÚÃÏ
ÅÚ¾í±øÀ÷¤ä³³ÃÏ¤Ê¤É¡¢´ÉÍý¤Ë²áÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÅÚÃÏ
ÃÏ¾å¤Þ¤¿¤ÏÃÏ²¼¤ËÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ
¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ¤Ë¤Ï¿³ºº¼ê¿ôÎÁ¡Ê1É®¤¢¤¿¤ê1Ëü4000±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°ú¤¼è¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉéÃ´¶â¡ÊÄÌ¾ï¤Ï20Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
5-2. ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¡ÊÇÀÃÏ´Þ¤á¤Æ°ìÀÚ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤¤¡Ë
ÇÀÃÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢°ìÀÚ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀÃÏ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤äÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¡¢ÇäµÑ¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤òÈò¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÇÀÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½¶â¤äÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â°ìÀÚ°ú¤·Ñ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¤Î¿½Î©¤Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é3¥«·î°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÀÃÏ¤ÎÁêÂ³¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀìÌç²È¤ËÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û
6. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤ËÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÇÀÃÏ¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢ÅÐµ¤äÆÏ½Ð¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇÀÃÏË¡¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬°ì¿Í¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡¦¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ÏÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6-1. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÁêÂ³¸å¤Ë¤É¤¦°·¤¦¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë
¡ÖÇÀÃÏ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤¬¼êÊü¤¹¤Î¤âÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î¾õ¶·¤äÁêÂ³¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÁêÂ³¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÁªÂò»è¤äÀ©ÅÙ³èÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇÍ±Í½¤ä¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½À¡¢ÇäµÑ¡¦ÄÂÂß¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
6-2. ÁêÂ³ÅÐµ¤ÈÆÏ½Ð¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¤ä°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢µºÜÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤Èº¹¤·Ìá¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×½ñÎà¤Î½àÈ÷¤«¤éÄó½Ð¤Þ¤Ç°ì³ç¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
6-3. ÇÀÃÏË¡¤Îµö²Ä¤äÇ¼ÀÇÍ±Í½¤Ê¤ÉÊ£»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë
ÇÀÃÏ¤òÂ¾¿Í¤ËÂß¤¹¡¦Çä¤ë¡¦Å¾ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤äÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀÃÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸·³Ê¤Ê¾ò·ï¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÍ±Í½À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¿½ÀÁ¤Î´ü¸Â¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÇÀ¶È¤Î½¾»ö¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Í×·ï¤¬Â¿¤¯¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤ÊË¡Îá¤äÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÌ³¤â¡¢ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁêÂ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
7. ÇÀÃÏÁêÂ³¤ÎÆÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÆÏ½Ð¤ÈÁêÂ³ÅÐµ¤Î°ã¤¤¤Ï¡©Î¾ÊýÉ¬Í×¡©
ÁêÂ³ÅÐµ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¹Ô¤¦ÅÚÃÏ¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÇÀÃÏ¤ÎÆÏ½Ð¤Ï¡¢ÇÀÃÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ØÊó¹ð¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÁêÂ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖË¡Ì³¶É¤Ø¤ÎÅÐµ¤À¤±¡×¡ÖÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤À¤±¡×¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÎ¾Êý¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q. ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤é¡¢ÆÏ½Ð¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¡©
É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÇÀÃÏË¡Âè3¾ò¤Î3¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¤Ë¤è¤êÇÀÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ´°Á´¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤º¤ËÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q. ÇÀ¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤Ç¤¤ë¡©
ÇÀ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÀÃÏ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»¨Áð¤ÎÈËÌÐ¤ä¿åÏ©¤Î´ÉÍýÉÔÂ¤Ê¤É¤«¤é¶áÎÙ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ìºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤Ï¡Ö¹ÌºîÊü´þÃÏ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç1.8ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Âß¤¹¡¦Çä¤ë¡¦¹ñ¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Áá¤á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
8. ¤Þ¤È¤á¡¡ÇÀÃÏÁêÂ³¤ÏÆÏ½Ð¤òËº¤ì¤ºÀµ¤·¤¯¿Ê¤á¤è¤¦
ÇÀÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅÚÃÏ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð¤òÂÕ¤ë¤È²áÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ÇÀÃÏ¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤äµö²Ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÃÏÁêÂ³¤Ë¤ÏÅÐµ¤äÆÏ½Ð¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¼ÀÇÍ±Í½¤ä¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ÅÙ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë