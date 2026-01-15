¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¡Ö¹ÈÇò¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤É¥¢¥Û¤Û¤É²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×²Î¼ê¤È¤Ï¡¡äªÈþÏÂ»Ò¤Ï¡ÖÂç¹æµã¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð±é²Î¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î½÷Í¥¡¦äªÈþÏÂ»Ò¤¬¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÂç¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È²óÁÛ¡£ÅÄÃæ¤ÎÁêÊý¡¦»³º¬ÎÉ¸²¤â¡ÖÝæ»ÖÔ¥¤Ï¥¹¥²¡¼ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö1Æü¥º¥ì¤Æ¤¿¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ìß¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¿¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµã¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿äª¤Ï¡ÖHANA¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤³¤ß¾å¤²¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹ÈÇò¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥Û¤Û¤É²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ê¡¢¡ÖHANA¤â¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£