¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø·è¤Þ¤ë¡¡ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Åê¼êÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥±¥¬¤ò¼õ¤±º¸¼ê¤Ä¤«¤Ê¤¤ÅðÎÝÎý½¬
MLB¸ø¼°¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖÁá¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î11Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë6µåÃÄ¡£Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòµ¨¤ÎWS²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î14Æü¤«¤é18Æü¡£ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£2025Ç¯6·î¤Ë663Æü¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤Ç´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2024Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïº¸¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤ÅðÎÝÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¡ÈËþÉ¼¡É¤Ç¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¡£º£µ¨¤Ï½øÈ×¤«¤éÆóÅáÎ®Éüµ¢¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£