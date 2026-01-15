¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¡È¤ä¤ó¤Î¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ãÇ¡× ÇÇò·ìÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤«¤é²¼È¾¿ÈËãáã¡¢1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ÆÎ¹Î©¤Ä¤Þ¤Ç
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥ä¥¡¤ä¥Û¡¼¥Ã¥Û¡¼¥Ã¤È¡¢Ç¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ¼¤ÇÌÄ¤¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ë¡£·ä¤¢¤é¤Ð³ú¤ß¤Ä¤¡¢¡È¤ä¤ó¤Î¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤âÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ë±§Ãè¿Í´é¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤ä¤ó¤Á¤ã¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¡ÛÊÝ¸îÅö»þ¡¢ÇÉ÷¼Ù¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ
Ë´¤°¦Ç¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò¡¢¤½¤¦¤³¤Ü¤¹¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¡Ê@nenetokaka¡Ë¡£
¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤Ï¸µÌîÎÉÇ¡£ÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÈÀ¸¤¡¢1ºÐ1¥«·î¤ÇÅ·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
ÀèÂåÇ¤ÈÆ±¤¸¡ÈÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇ¡É¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë
²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ë½»¤à¡¢¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¡£¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢2024Ç¯6·îËö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ç¤ËÇ¤ÎTNR³èÆ°¡Ê¢¨»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¤ËÉÔÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢¤â¤È¤¤¤¿¾ì½ê¤ØÌá¤¹³èÆ°¡Ë¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÁêÃÌ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤ÏÇÉ÷¼Ù¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¡¢Â¾Ç¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¸å¤Ï¥Î¥ß¡¦¥À¥Ë¤Ê¤É¤ò¶î½ü¤·¡¢ÇÉ÷¼Ù¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
³Û¤Ë¤¢¤ë¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ïÌÏÍÍ¡É¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ö¤¿¤Í¡×¤Ë·èÄê¡£Åö½é¤ÏÂ¾¤ÎÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸î¤«¤é1½µ´Ö¸å¤ËÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤óÂð¤Ø¡£
¼Â¤Ï¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¡¢1¥«·îÈ¾Á°¤ËÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ÐËåÇ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼«Âð¤ËÇ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¸©¤Ë¤¢¤ëÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÜÀß¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë´Ö¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊìÇ¤«¤é¤Î¹³ÂÎ°Ü¹Ô¤ÇÍÛÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï±¢À¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºîÍÑ¤äÌÈ±ÖÁý¶¯ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥í¥ó¤òÏ¢Â³¤Ç5¥¯¡¼¥ë¡Ê5¥«·î´Ö¡ËÅêÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¢Å¾¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥á¥ó¥ÁÀÚ¤ê¤ä¡È¤ä¤ó¤Î¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÌã¤Ã¤¿Æü¡¹
ÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ï¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤È¤ÎÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ä¿©´ï¤Î¶¦Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Ä¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊìÇ¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÛÈ×¤äÊìÆý¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£È¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈ¯¾É¤»¤º¤ËÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¯¾É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤ÍË·¤òÈô¹Ôµ¡¤ÇÂ¾¸©¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ë·èÃÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤ò°¦Ç¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢È¯¾É¤·¤¿¤é¤ª¶â¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢³Ð¸ç¤â¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÂåÇ¤ÈÊë¤é¤¹Ãæ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò½¸·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡È¤ä¤ó¤Î¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤ä¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¤Î¶¯µ¤¤Ê»Ñ¤Ë²¿ÅÙ¤â¾Ð¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¡£¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤ò¾Ã¤¹¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÒú¤¨¤Æ¤¤Æ¡£Åê¤²¤ë¤ÈÒú¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò°Å°Ç¤Ç±ä¡¹¤È¤ä¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ìÊý¡¢ÄÌ±¡»þ¤Ï¤ªÍø¸ý¡£2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤òÂÇ¤Á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯»þ¤Ë¤ÏŽ¢¤¿¤Í¡¼¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤èŽ£¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«¤é¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ø¡£
¡ÖSNS¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ä¤ó¤Î¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤ò¸«¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌã¤¦¤¿¤Ó¡¢¤¿¤ÍË·¤Ï¿§¡¹¤ÊÊý¤òÌ©¤«¤Ë¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª·Þ¤¨9¥«·î¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡ÈÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡É¤ÎÈ¯¾É
¾Ð´é°î¤ì¤ëÆü¡¹¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª·Þ¤¨¤«¤é9¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯4·î26Æü¡£Æ·¹¦¤ÎÂç¤¤µ¤¬º¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¡ÖÆ·¹¦ÉÔÆ±¡×¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡£¤À¤¬¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤è¤ê¤âÇò·ìµå¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ·¹¦ÉÔÆ±¤Ï4¡Á5Æü¤Ç¼£¤Þ¤ê¡¢ÉÏ·ì¤â²þÁ±¤·¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¡£5·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä²´ÖËì¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¤ä¤ä¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸²Èù¶À¤Ç·ì±Õ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Çò·ìµå¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¹¥Ãæµå¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£
¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢´ÎÂ¡¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¿ËÀ¸¸¡¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
5·î17Æüº¢¤«¤é¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÂåÇ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¡Ä¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤Ï½Ã°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ç¤ÏCT¤äMRI¡¢PCR¸¡ºº¡¢¿ñ±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼À´µ¤Ø¤ÎÂÐ½èÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆáÇÆ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿Æ°ÊªÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂµ¤¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¿É¤½¤¦¤Ê¤¿¤ÍË·¤òÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¡¢¸¡ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡½¡½²¼È¾¿ÈËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç¤ò»Ù¤¨¤¿Æü¡¹
5·î21Æü¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤ÏÌë¤Ë¸å¤íÂ¤¬Ëãáã¤·¡¢²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¡£ÇÓÇ¢¾ã³²¤¬¸½¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ç¢¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÌô¤òÍ¿¤¨¡¢Ä«ÈÕ¡¢°µÇ÷ÇÓÇ¢¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
æêÌç¤Î³«ÊÄ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëæêÌç³çÌó¶Ú¤ÏËãáã¡£ÊØ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ÈÏ³¤ì½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤à¤Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤«¤é¤«¡¢»ý¤Á¾å¤²¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È·ù¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤â½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¿©Íß¤¬¾¯¤·Ìá¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æü¡¹¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìµ»ö¤Ë1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£ÄË¤ß¤ä¤·¤ó¤É¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÀ¸¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¤ËÎå¤àÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢È¯¾É¤«¤é3½µ´Ö¸å¡¢ÉÏ·ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢È¯Ç®¤ä²«áÕ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ÈÅª³Î¤Ê¼£ÎÅ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÏ·ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢6·î24Æü¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÈ¯Ç®¤ä²«áÕ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¹³¤¬¤óºÞ¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤Í¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤òÂÇ¤Ã¤¿Æü¤ÏÁ°Â¤ò»È¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÆ°ÊªÍÑ¤Î»ÀÁÇ¼¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¡£¤À¤¬¡¢6·î28Æü¤ÎÌë¡¢°µÇ÷ÇÓÇ¢¸å¤Ë¸ÆµÛ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤ì¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¿¤ÍË·¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãç´Ö¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï»ÀÁÇ¼¼¤ÎÁ°¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¡¢±¦¼ê¤ò»ÀÁÇ¼¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤ÍË·¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤éÄ«¤Þ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°ì½ï¤ËÀ¸¤¤¿11¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡É¾Ð´é¡É
ÍâÄ«¡¢¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤ÏÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë»Å»ö¾ì¤Ø¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿15Ê¬¸å¤Ë¼«Âð¤ØÌá¤ë¤È¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤ÏÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤¹¤«¤Ë¥´¥í¥´¥í²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢»ä¤¬¸«¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤Þ¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°»Å»ö¾ì¤ØÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¾¯¤·¤À¤±µã¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ´ü¤Þ¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥Ë¥ã¥óÀ¸¤òÀ¸¤ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¤Ï11¥«·î¤È21Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤ÏÌ©ÅÙ¤¬Ç»¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤ÈÎÞ¤è¤ê¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇ¤Ï¡¢¤¤¤Ä»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤ÏÀè¤ÎÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤Ïº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¡¢À¸¤¤Æ¤ë¡£»ä¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Áá¤¯¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡£¤½¤¦¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ß¤æ¤Í¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£ÎÅÌô¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ÆÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ò¿´¤«¤éÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¡¢¤¿¤ÍË·¤¯¤ó¡£Æú¤Î¶¶¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿É¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë