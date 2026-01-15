¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¸µKAT-TUN¾åÅÄÎµÌéà¿²´éá¤Ë¡Ö²¦»Ò¡ªÁ´Éô¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¿²´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤è¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¥½¥Õ¥¡¤Çà¿²Íî¤Áá
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾åÅÄÎµÌé¤Îà¿²´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¥É¥é¥ÞÀ»¥é¥Ð¡¡Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¾åÅÄ±é¤¸¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¡¦²¦»ÒÏÂ¹°¤¬¡¢ºÊ¡¦Áêß·¥Ï¥ëÌò¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢²¦»Ò¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¦»Ò¡ªÁ´Éô¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¿²´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤è¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¿²´é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡Ö¿²´é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡ÄÎÉ¤¹¤®¤Ç¤Ï?!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¾åÅÄ±é¤¸¤ë²¦»Ò¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥ë¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£