1·îÃæ½Ü¡£¿û¤ÏÊ¡²¬¸©Æâ¤ÇÂçÀª¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¾¯¤·´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¤ò¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¹ã¹¾¼÷¼£¡Ê¤³¤¦¤Î¤¨¡¦¤Ò¤µ¤ª¡Ë»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£¹ã¹¾»á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÇÇØ·¿¤Î¡Ö¤¦¤ÇÂÎ¡×¤È¡¢È¿¤ê¹ø·¿¤Î¡Ö¤¢¤·ÂÎ¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡È¹ã¹¾ÍýÏÀ¡É¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤é¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ï¥×¥íÌîµå³¦¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¡¢¿û¤â¤½¤ì¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£Âç³èÌö¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢12·î¤Ï¥³¡¼¥¹³°¤Î»Å»ö¤âÂ¿Ë»¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¡¢¡Ö2Æü´Ö¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1Æü¤ª¤¤ËÎý½¬¡×¤È·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡£¡ÖÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¤³¤Î¸å¤ÏµÜºê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹ç½É¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Ä´À°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç½É½é»²²Ã¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÏÍý²òÅÙ¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤Ö¡£Â¾¶¥µ»¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¹ç½É¤Ï¡¢»É·ã¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¤¦¤ÇÂÎ¤«¡¢¤¢¤·ÂÎ¤«¤ÇÅê¤²Êý¤äÎ©¤Á»Ñ¤â°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥±¥¬¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤µå¡¢¶¯¤¤µå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿û¤Ï¡È¤¦¤ÇÂÎ¡É¤ÎÁª¼ê¡£¡ÖÂÎ½Å¤òÁ°¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤¦¤ÇÂÎ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤¦¤È¥¦¥¨¡¼¥È¤Ç¤â¾åÈ¾¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¥¢¥Ã¥×¤ä½ÀÆð¤âÂç»ö¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¼ª¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤â³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø¤Î»å¸ý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢1·î4Æü¤ËMLB¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡ÊÁ°¡¦À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤é¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤â¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Êº£°æ¤Ï¡Ë¤¢¤·ÂÎ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Î©¤ÁÊý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¡È¥¯¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¡É¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¥ª¥Õ¤ÏÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤òµòÅÀ¤Ë²á¤´¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ê¤É¤òÅ°Äì¶¯²½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ºòÇ¯¤Ï½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢º£Ç¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¡£µîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÉÔ°Â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤ëÍ¾Íµ¤ò¼«¤é¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡Ö2¾¡ÌÜ¤òÁá¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤È¤ÏÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£ºòÇ¯¤Î5·î17Æü¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£·î10Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¤Ë¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ï¥¿¥ÁÁü¤«¤é¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÂè°ìÊâ¡£¿Í´ÖÀ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¡£½÷²¦¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤½¤Î¡È¤¦¤ÇÂÎ¡É¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï2¤ÄÌÜ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
