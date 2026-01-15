¥Ä¥¢¡¼5¾¡¤ÎÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¤¬¹ç³ÊÎ¨18.7%¤ÎÆñ´Ø»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡ª ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤ÎÊÙ¶¯¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö
Èæ²Å¿¿Èþ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈæ²Å¿¿Èþ»Ò
¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âð·ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»î¸³¤ÏË¡Î§¤«¤éÀìÌçÍÑ¸ì¤Þ¤Ç¹ÈÏ¤ÊÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ê¿À®7Ç¯ÅÙ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦Æñ´Ø¤À¡£¡Ö´ù¤Ë¸þ¤«¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë»ö¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÈæ²Å¤Ï2012Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£Íâ13Ç¯¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï1¾¡¤ò´Þ¤àÇ¯´Ö18²ó¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Þ¶â¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ë¡£19Ç¯¤Î³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤È¿©»ö²ñ¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤È¤âÁø¶ø¡ª
¥Þ¥°¥í¤È¥¿¥¤¤Î»É¿È¤Ç¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤Ë·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë? ½÷»Ò¥×¥í¤¬¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç½¬¤Ã¤¿¡ÈÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¡¼¡É¤È¤Ï¡©¡Ú¿©»öÊÔ¡Û
´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈþ¿Í¤À¤é¤±¡ª¡Ö¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î10¿Í¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡×
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¡ª Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Èà»á¤ÈÍè¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éÎ¹¤Ë¡×½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÅçº¬¸©¤Ø¡¡½Ð±ÀÂç¼Ò¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¤ÇÀµ·îµÙ¤ß¤òËþµÊ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈæ²Å¿¿Èþ»Ò
¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âð·ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»î¸³¤ÏË¡Î§¤«¤éÀìÌçÍÑ¸ì¤Þ¤Ç¹ÈÏ¤ÊÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ê¿À®7Ç¯ÅÙ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦Æñ´Ø¤À¡£¡Ö´ù¤Ë¸þ¤«¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë»ö¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÈæ²Å¤Ï2012Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£Íâ13Ç¯¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï1¾¡¤ò´Þ¤àÇ¯´Ö18²ó¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Þ¶â¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ë¡£19Ç¯¤Î³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤È¿©»ö²ñ¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤È¤âÁø¶ø¡ª
¥Þ¥°¥í¤È¥¿¥¤¤Î»É¿È¤Ç¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤Ë·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë? ½÷»Ò¥×¥í¤¬¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç½¬¤Ã¤¿¡ÈÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¡¼¡É¤È¤Ï¡©¡Ú¿©»öÊÔ¡Û
´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈþ¿Í¤À¤é¤±¡ª¡Ö¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î10¿Í¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡×
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¡ª Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Èà»á¤ÈÍè¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éÎ¹¤Ë¡×½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÅçº¬¸©¤Ø¡¡½Ð±ÀÂç¼Ò¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¤ÇÀµ·îµÙ¤ß¤òËþµÊ¡ª