ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¹ñºÝÊØ¸º¾¯¤ÇµçÃÏ¡ÄËüÇî¤â¡ÖÁÇÄÌ¤ê¡×¡¢°¦ÃÎ¤ÎË¬ÆüµÒÁý¤â¡Ö±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ·ÐÍ³¡×Î®¤ì¶¯¤Þ¤ë
¡¡ÃæÉôÃÏÊý¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¡¢¹ñºÝÊØ¿ô¤Î¸º¾¯¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î·×²è¤Ï£²¤«·îÏ¢Â³½µ£³£°£°ÊØ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î²óÉü´ðÄ´¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¸ºÂà¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÃæÉô¶õ¹Á¤ÏÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¡Ê·ª¸¶¼é¡Ë
¿·ÂÎÀ©¤ËµÕÉ÷
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤Î£±£²·î·×²è¤ÏÃæ¹ñÊØ¤¬Á°·î·×²è¤Î£·£±¤«¤é£µ£¶¤Ø¡¢£±·î·×²è¤Ï¹¹¤Ë£²£¶¤Ø¤ÈµÞ¸º¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÊØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝÊØ²óÉü¤È¤¤¤¦¤â¤¯¤í¤ß¤ÏÊø¤ì¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿äÆ¶¶´²Åµ¼ÒÄ¹¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ï»×¤ï¤ÌµÕÉ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÞ¸º¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÍ×°ø¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤À¤¬¡¢ÄãÌÂ¤Ï¤½¤ÎÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Ï¡Ö¼«½ÍÍ×ÀÁ¡×¤è¤êÁ°¤Î£±£±·î£±£´Æü¤Ë¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¶õ¹ÁÎ¹µÒ¿ô£±£²£¶£°Ëü¿Í¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢£±£±£´£°Ëü¿Í¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Ë¸«¹þ¤ó¤ÀÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î²óÉü¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¼ûÍ×¤¬´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÎ®¤ì¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤ÏÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
Ë¬ÆüµÒÁý¤Ç¤â
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎË¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤¬ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑ²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡££²£µÇ¯£±¡Á£±£°·î¤Î°¦ÃÎ¤ÎË¬ÆüµÒ¡Ê½ÉÇñ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢£±£¹Ç¯¤ÎÆ±´ü´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó£³£µ¡óÁý¤¨¤¿¡£¿ôÃÍ¾å°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î²óÉü´ü¤ò½ª¤¨¡¢³ÈÂç´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎË¬ÆüµÒ¤Î²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤¬¡¢¶õ¹ÁÉÔ¿¶¤Î¼çÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÏÃæÉô¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÊØ²óÉü¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ÎÂÚºß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Ë¬ÆüµÒ¤¬±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ°¦ÃÎ¤ËÂÚºß¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ºâ³¦Äã¤¤´Ø¿´¡¡
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¸µ·ÐºÑ³¦¤¬´íµ¡´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡££²£µÇ¯£±£²·î¡¢Ì¾¸Å²°·ÐºÑ³¦¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÅÔ»Ôºî¤ê¤ò·Ç¤²¡Ö£Î£Á£Ç£Ï£Ù£ÁÅÔ¿´²ñµÄ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¿´¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¹¥µ¡¤È¤·¤ÆÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£°Ç¯°Ê¾åÀè¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤Ç¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤Î³èÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·î£¸Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÃæÉô£´·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÎÇ¯Æ¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤Ç¤â¡¢£²£¶Ç¯¤Î·ÐºÑ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤äÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÃÏ°èºî¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤Ê¤É¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤Î¿¶¶½¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤â¥¢¥¸¥Ñ¥éÂç²ñ¤ò¾¦µ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢Áª¼ê¤é¤ò·Þ¤¨¤ë¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯À¤³¦¤Ø°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë£Ê£ÒÅì³¤¤â¡¢Áª¼ê¤é¤ÎÍ¢Á÷¶¯²½¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬ÆüµÒ¤Î¸½ºß¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ß¤ë¸Â¤ê¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤¬¡È¥¢¥¸¥Ñ¥éÆÃ¼û¡É¤Ç½á¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ËÜ³êÁöÏ©¤Î½¤Á¶»þ¤Ë¤â¡¢Î¥ÃåÎ¦¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÂåÂØ³êÁöÏ©¡×¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£·Ç¯ÅÙ¤Ë³êÁöÏ©¤¬¶¡ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢È¯ÃåÇ½ÎÏ¤Ï£²³äÁý¶¯¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ëÂè£²³êÁöÏ©¤Î¿·Àß¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·»ÜÀßÁý¶¯¤Ï¼ûÍ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥É¥ë¹â±ß°Â¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿Ë¬ÆüµÒÁý¤È¡¢¥¢¥¸¥Ñ¥éÂç²ñ¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤ë£²£¶Ç¯¤Ë¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑÄãÌÂ¡ÄÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â¤é¤º
¡¡¸åÇØÃÏ¤ËÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎËÜ¼Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î½ÐÄ¥ÍøÍÑ¤Î¶¯²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¡£¸½ºß¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿ËÌÊÆÊØ¡¢²¤½£ÊØ¡¢ÃæÅìÊØ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î²¢À¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤ò¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿´ë¶È¤Î²ñ°÷ÆÃÅµÀ©ÅÙ¡Ö¥Õ¥é¥¤¡¦¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºßÌó£¶£°£°¼Ò¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ÏÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡£²£´Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæÉô±¿Í¢¶É¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÃæÉô¶õ¹ÁÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¡Ö¶õ¤ò¼è¤êÌá¤»¡ªº£¤³¤½»È¤ª¤¦¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡ª¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£³¤³°½ÐÄ¥»þ¤ÎÃæÉô¶õ¹ÁÍøÍÑÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢´ë¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òµá¤á¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿£´£·¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¤éÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿´ë¶È¤Ï£²£´¼Ò¤È£µ³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£