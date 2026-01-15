¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¿ÎÊ¿ºÚ·î¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡¡µÜºêÍ§²Ö¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç½é¾¡Íø¡Ò¥¤¥ó¥ÉOP¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥¤¥ó¥ÉOP¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Ë³«ºÅ¡£µÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤È¿ÎÊ¿ºÚ·îÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÇ®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÎÊ¿Áª¼ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯9°Ì¤ÎµÜºêÁª¼ê¤È¡¢Æ±28°Ì¤Î¿ÎÊ¿Áª¼ê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï5ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÜºêÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤«¤éÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¡£µÜºêÁª¼ê¤¬4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¡¢¿ÎÊ¿Áª¼ê¤¬È¿·â¤ò¸«¤»7-7¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·19-13¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¿ÎÊ¿Áª¼ê¤¬¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜºêÁª¼ê¤¬7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²19-19¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¿ÎÊ¿Áª¼ê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢21-19¤Ç¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤µÜºêÁª¼ê¤Ï¡¢Æ¬¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥ê¡¼¥É¡£¤½¤Î¸å¤â¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤ºÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢21-8¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¡Ö1-1¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËµÜºêÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¿ÎÊ¿Áª¼ê¤âÈ¿·â¤ò¸«¤»¡¢7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢21-16¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¿ÎÊ¿Áª¼ê¤¬¡Ö2-1¡×(21-19¡¢8-21¡¢21-16)¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÎÊ¿Áª¼ê¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î¶¯¹ë¡¦Ãæ¹ñ¤Î²¦»ã×ÞÁª¼ê¤Ç¤¹¡£