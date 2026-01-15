¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¡X¾å¤ÎÎ®¹Ô¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö²¿¤¬¤¨¤¨¤Í¤ó¡ª¡×¡¡¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£X¾å¤ÎÎ®¹Ô¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö½Ä¤Ë¤Ê¤ë²èÁü¤¢¤ì¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª²¿¤¬¤¨¤¨¤Í¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßX¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È4Ëç¤Î²èÁü¤¬½Ä¤ËÊÂ¤ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë15Æü¸á¸å3»þ5Ê¬»þÅÀ¤Ç6.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÂåÊÛ¼Ô¤¬¤¤¤¿¾Ð¡×¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯ÄÅÅÄ¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£